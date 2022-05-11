她觸電雙臂左腿截肢！20年後逆襲成火辣網紅　參加選美17萬粉力挺

▲26歲的維多莉亞在6歲時遭遇一場嚴重電擊意外導致雙臂和左腿截肢。（圖／翻攝自IG/vicco_salcedo）



記者張方瑀／綜合報導

現年26歲的維多莉亞（Victoria Denisse Salcedo）在6歲時遭遇一場嚴重電擊意外，四肢被嚴重燒傷，結果醫生判定雙臂和左腿都必須截肢。如今她卻一掃截肢陰霾，除了成為在Instagram擁有超過17萬人追蹤的模特兒外，更自信參加選美比賽，維多莉亞表示，「我不僅代表我的國家，更代表另一種形式的美。」

根據《每日郵報》報導，來自厄瓜多的維多莉亞在年僅6歲時，不慎穿著溜冰鞋踩到掉落在陽台上的高壓電線，結果導致她全身嚴重三度灼傷，最後醫生判定雙臂和左腿都必須截肢，才能保住她一命。

維多莉亞日前接受採訪時表示，她不記得意外發生前的生活是什麼樣子，「失去四肢並不能定義我是什麼樣的人，我克服了這種經歷，並撐了過來，它給了我勇氣、意志和力量。」她的母親則說，「她截肢手術結束後我第一次見到她，我的心真的很痛，但她就像現在一樣，一直樂觀積極地做復健。」

▲維多莉亞在19歲時走上伸展台，成為一名專業模特兒。（圖／翻攝自IG/vicco_salcedo）



維多莉亞在努力復健之下，可以在裝上義肢後輕鬆走路，也能用右腿做任何事情，包含吃飯、寫作和自拍，她更在19歲時走上伸展台，成為一名專業模特兒。維多莉亞說，「當模特兒對我來說很重要，這讓我充滿熱情，一個人必須隨時追求熱情。」

在母親的支持下，維多莉亞決定在2021年參加厄瓜多小姐選美比賽。她說，「我去那裡不是為了得名，我是為了代表我的國家、代表我作為一名女人、代表我作為一個靈魂的存在，也代表著另一種形式的美。」

維多莉亞Instagram的追蹤人數超過17萬人，她時常在上面分享自己的生活照以及模特兒拍攝作品，儘管時常受到網友的惡意批評，但她也從不會質疑自己，「我收到的負面評論，都是來自於那些在生活中面臨困境的人，我想要分享的訊息是，一切都有可能，生活依舊是非常美好的。」