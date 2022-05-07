旅美博士超商偷拍少女還毆警！　因病從未出庭...法官暖心鼓勵他

▲高雄一名旅美取得知名大學博士學位的吳姓男子，返台後疑因入伍問題等因素，涉嫌在超商偷拍少女並與員警爆發肢體衝突。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名旅美取得知名大學博士學位的吳姓男子，去年2月因涉嫌在超商偷拍2名未成年少女，少女發現後也怒向巡邏員警求助，不料吳男竟與員警爆發肢體衝突，當場被依妨害公務執行罪送辦。不過高雄地院審理後，法官審酌吳男罹患思覺失調症，也在判決書上寫下暖心鼓勵，希望吳男能走出過去傷痛，恢復身體健康，讓自己所學造福社會，依法判處吳男罰金3萬元，得服勞役。

判決書指出，吳姓男子被控去年2月晚間，在高雄某超商內涉嫌偷拍2名未成年少女，恰逢員警進入超商執行提款機簽巡勤務，少女們見狀也立即向員警反應。

員警聽後也上前和吳男了解情形，不料吳男卻不願意配合，更往超商外的內側快車道走去，員警擔心吳男影響交通，欲將吳男拉回人行道上，卻因此與吳男爆發肢體衝突，造成員警受有左手鈍、挫傷等情形，當場被依妨害公務帶回警局。

吳男被移送後，法官審查案情後卻發現，吳男患有思覺失調症，社會職業功能缺損，人際互動困難，衡量吳男警詢時表示，他因害怕被打，所以往快車道的方向跑去，進而造成交通阻塞，員警要他跪地，被他拒絕，並因此與員警爆發衝突來看，可能是因為精神疾病因素造成吳男較容易緊張害怕，有過激情緒之反應。

法官指出，審酌吳男自陳國中畢業後即至國外求學近15年，長期一人獨居，人際關係處於孤獨狀態，儘管在美取得著名大學博士學位，卻因為工作不適應，返台後又因入伍及應考面試等問題受挫，導致負面情緒日益嚴重。

法官也表示，衡量吳男和父母的對話訊息後，更可以看出吳男聯與至親父母面對面溝通談話都有障礙，何況是與他人之相關互動、溝通，指出吳男從小在國外求學，無法得到親人的愛，還要忍受孤獨與文化衝擊下可能有的排斥與歧視，導致人格成長上的障礙，令人相當同情不捨，儘管辯護人多次希望能請求緩刑，吳男卻仍多次傳喚未到，更未能拿出相關書面表示悔悟陳述，或與受傷員警表示歉意，加上吳男先前就曾因妨害公務被檢方處以緩起訴，如今再次犯下，不宜給予緩刑，仍依法判處吳男罰金3萬元。

不過法官也在判決書的最後暖心表示，幾次的開庭真心希望吳男能到庭訴說他心中的苦，卸下長期累積在心中的負擔，拾回對自己、父母與他人的信心，但吳男卻長期被自己所困，不願走出無形牢籠，除了深感不捨外，只能給予更多祝福，希望吳男能勇敢跨出過去傷痛，把握與家人相聚時刻，不讓現在成為未來遺憾，並能早四恢復身心健康，讓自己在國外所學造福會，幫助更多需要幫助的人。