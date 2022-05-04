大樓住戶爆衝突！2男嗆三字經不斷逼近　警對空鳴槍制止

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局長春路派出所4日凌晨2時許接獲民眾報案，指大樓有人大聲喧譁，警方到場後發現2人身上飄出濃厚酒味，警方制止2人與報案人爭執，2人竟辱罵員警，且不斷逼近，員警對空鳴槍並呼叫快打支援，將2人帶回派出所偵訊。

警方調查，57歲的劉姓男子與37歲的林姓男子，4日凌晨2時許於新生北路、長春路口一棟大樓內被人報案有妨害安寧情事，警方趕抵現場，發現2男身上散發濃厚酒氣，還朝報案人不斷叫囂。

▲2住戶酒醉與鄰居爆發衝突，警方上前制止不聽，反將矛頭轉向警員，警員隨即對空鳴槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見狀立刻上前制止，但劉、林反將矛頭指向警方，甚至出言辱罵警員三字經，還不斷往員警靠近，員警當即喝令2人保持距離，但2人不斷逼近，員警當場對空鳴槍制止。

警方並啟動快打部隊，將2人帶回派出所偵訊，事後劉姓男子因辱罵警員三字經，被依照妨害公務罪嫌送辦，另名林姓男子因對警方不當言行舉止，依照社維法裁處。

▲2住戶酒醉與鄰居爆發衝突，警方上前制止不聽還嗆警三字經。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局指出，現場警員依據警械使用條例第4條第5款合法使用警械，依據警察人員使用槍械規範第5條第1項第3款鳴槍制止其不當行為。