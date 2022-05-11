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善耕365 ／越南爸爸臺灣囡仔　跨國婚姻之新手媽咪心路歷程！

▲松鼠寶寶在媽咪肚子裡的紀念

圖、文／松鼠媽咪

五月份充滿愛與感謝的日子，真的是成為爸媽後才能體諒為人父母的辛苦。跨國婚姻的我們，剛要適應新婚生活，卻馬上迎接新生命的到來，身為新手爸媽的我們真的措手不及，只能從中學習。

現實中很多跨國婚姻家庭，因為疫情因素及依親簽證結婚程序尚未完成的緣故，女方只能在母國獨自生產，生下小孩後，只能獨自照顧孩子等待與丈夫團聚。感謝我的先生及家人，願意包容我懷孕與產後不同的情緒壓力，先生更是時常被我當作出氣筒。我很幸運懷孕跟生產都有先生陪在身邊。

當我躺在產台等醫生縫合傷口時，醫生很好奇我們是怎麼認識的？我是如何跟越南人結婚的？就再次在產台上分享一下我們的戀愛過程：【松鼠媽咪專欄/ 當大家口中的外籍移工，成為我的老公】

面對文化差異、沒生過小孩不知道痛，生完才體悟！

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回想起去年懷孕期間，很少孕吐及無任何不適，惟我們的松鼠寶寶不想退房，過了預產期數日後還是安穩在媽咪的肚子裡，醫生說要安排時間催生。

「催生」是我們夫妻之間遇到第一個摩擦點。傳統的越南先生與家人認為寶寶會自己選時間出來，執意不要催生。但寶寶在我的肚子裡，重負壓力又擔心的我，堅決相信催生，決定前我流下兩難的淚水簽下入院同意書。沒想到催生過程長達28個小時多，躺在病床的我，強忍每一次地宮縮。第一次生產根本不懂施力點，依稀記得一度快沒力氣的我，還聽到先生向護士喊說：「能不能馬上讓她剖腹」，護士說：「頭都快出來了！再試試看！」 就這樣我的肚子一直被兩名護士擠壓，頭被先生壓著，經過無數次的重複動作，終於擠出我的小寶貝。聽到醫生說：「恭喜！是可愛健康的寶寶喔！有沒有覺得自己很厲害阿？」我只覺得原來我媽媽生下我也是這麼辛苦！

▲ 松鼠寶寶的紀念照

不能在房裡跟外面的人講話？越南習俗觀念大不同，學習尊重與包容

在我坐月子的時候，婆婆總是提醒我不能在房間裡跟外面的人講話，怕以後會變成愛講話的瘋子。幫寶寶驅邪，需在床底下放桑葚樹的樹枝、帶寶寶出門還要帶蒜頭。越南觀念是不能在孩子面前稱讚小孩，要說反話，如小孩很討厭！婆婆也時常提醒我要給小寶寶戴好帽子，即使夏天也要戴。身為越南媳婦的我，雖然人在台灣，仍盡量配合越南家人的提醒，面對這些不同的觀念，彼此尊重包容，就像先生住在臺灣也是入境隨俗台灣的文化一樣。

期間我們也常常接到越南親戚的視訊電話道賀，有叔叔們、姑姑們、隔壁鄰居等，電話的那一端能感受到越南親友的關心與溫暖。越南家人都會打電話來都會問小孩幾公克阿？是自然產嗎？有餵母奶了嗎？

越南家人非常重視餵母奶這件事，每通電話都會被問有沒有在餵母奶啊？但對於新手媽媽的我而言，無形中也讓我產生無比壓力感，經過溝通後才調整好自己的心情。

▲瓶餵母奶媽咪日常：擠奶、溫奶，新手媽媽擠出人生第一袋母奶很開心

疫情下少了社交與後援 ，但有個優質的越南籍看護工！

產後因為醫院禁止探病，先生在醫院像是看護照顧著我，還要自己處理各種流程，我想對於外國人身分的他，應該是一個很大的挑戰吧！我還開玩笑說我請了一個優質的越南籍看護工！越南先生說，如果是在越南生完小孩的話，會有很多人來幫忙，不會像現在這麼辛苦。

身邊少了社交與後援，疫情因素擔心與親友過多的接觸影響寶寶。本來我的婆婆也辦好護照，要來臺灣照顧孩子，卻因為政府禁止核發依親簽證，而無法如期來臺，這一切的變數，都是新手爸媽想辦法調適。現在的我們，只希望小孩能平安健康長大，能讓孩子體驗越南跟台灣的多元文化，共同的目標是未來小孩能學好越南語跟中文，爸爸的工作是教好小孩講越南語，而我的任務是教好小孩中文。至於未來小孩要在哪裡生活，就看我們在哪裡，小孩就在哪！

▲越南爸爸跟臺灣阿嬤學習如何幫寶寶洗澡

產後的我們因為想省錢，自己在家裡坐月子，很幸運有自己的媽媽偶爾支援，而越南先生每天出門上班前幫忙我做了一桌的月子餐，有臺越分別口味的料理，先生還上網學習幫我煮了不同的中藥茶。

本來我以為結婚生子後，下班後時間跟先生一起吃飯照顧孩子。但我跟老公的想法不一樣，老公想趁年輕多賺錢，每天早出晚歸拼命加班，我就是想簡單生活就好。婚後我們也常常因為照顧小孩方式不同而吵架，但出發點都是為了孩子好。產後請育嬰假的我，認為可以好好放鬆的照顧小孩，實際上是每天24小時待命、沒有假期，少了自由，沒辦法像以前想去哪裡就出發，減少朋友聚會，只能看著社群軟體朋友們分享出去玩的照片、限時動態的美食。

我想這就是當媽媽後的犧牲與改變。開始學習斷捨離，照顧好小孩與家人，才能給自己更好的生活。

天下的媽媽都是一樣溫暖！

最後，感謝我的媽媽及身旁的媽咪朋友們，總是給我很多鼓勵與育兒經驗分享，在越南的婆婆及家人即使分隔兩地、工作忙碌，仍時常透過視訊關心我們與寶寶的狀況。雖然疫情下感覺人與人的距離越來越遙遠，但滿滿的愛與溫暖依舊存在。

祝福五月份所有媽咪們母親節快樂！希望不論是在台灣或越南及世界各地生活的家庭們，都能健康平安，疫情早日趨緩！

▲ 松鼠媽咪的全家福，背景為手繪的越南家鄉。

【作者資訊】

作者：松鼠媽咪
土生土長的臺灣人，因為喜愛東南亞文化而嫁給越南人，開始學習越南語及推廣越南文化，希望臺灣未來能有更多友善多元的移民移工交流平台。
Facebook：越南移工的私房料理
Instagram：vietnam_food_in_taiwan

原文取自【善耕365公益媒合平台】《越南爸爸．臺灣囡仔：跨國婚姻之新手媽咪心路歷程！》

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