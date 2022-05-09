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千粽送愛暖心捐　愛盲庇護邀你挺公益

▲愛盲庇護端午禮盒▼ 。（圖／愛盲基金會提供)

▲愛盲「千粽送愛暖心捐」愛心認購。（圖／《愛盲基金會》提供）　

生活中心／綜合報導

端午佳節將至，長期致力於服務身心障礙的愛盲基金會，近年來也挺身支持社會公益；連續兩年每逢年節，皆與超商共同發起送愛活動，此次的「千粽送愛暖心捐」愛心認購，期許發揮同理的精神，邀請各界共襄盛舉，關懷弱勢，將愛心轉化成實質行動，送愛到真正需要的人手上。

近兩年雖然受到疫情的衝擊，連帶波及到許多人的生活，但是位處臺東縣最南端的偏鄉達仁鄉，有一群生活清苦、照護資源嚴重不足的獨居老人及弱勢孩童，正需要受到社會的關愛。此次，愛盲基金會期望透過大眾的行動力，在端午期間號召民眾投入送愛募集活動，鼓勵消費者認購愛盲庇護商品「愛盲粽夏平安皂禮盒」與「得來素素粽」，直接轉贈予當地的老人與孩子們，令他們也能感受到來自社會大眾的溫暖。除此之外，認購過程透明公開，每一筆認購都透過ＯＫ便利超商的公益平台募集，亦附上受贈機構的捐贈收據及超商發票，讓大眾的捐贈發揮雙倍效益，也讓愛心不空投。

除了送愛活動讓民眾可以直接送出愛心外，每年的端午節，愛盲庇護工場更同步推出年度新品，也深受民眾喜愛；今年甫推出的「愛盲MIT沐浴禮盒」，全組採用台灣自然素材製作，尤其是以古法冷製、經56天晾製的純天然精油手工皂，是庇護員工親手製作的心血結晶；此外，還有油米、餅乾、冰糕…等各種選項供消費者不同的品項，是年禮送禮自用的最佳選擇，歡迎民眾上網選購，並以實際行動支持身心障礙者自立。

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