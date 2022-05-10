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社會 社會焦點 保障人權

移工逾期居留還酒駕出車禍　酒測一半拔腿跑...警開槍打中腿逮人

記者高堂堯／南投報導

逾期居留的裴姓外籍移工，9日喝得爛醉騎車上路發生擦撞車禍，警方到場欲實施酒測時，裴男竟趁機拔腿逃跑、躲進巷弄內，被警方圍捕時甚至企圖攻擊員警，最後警方對空鳴槍後開槍打傷裴男左大腿，花了近2個小時才將他制伏並送醫治療，目前已無大礙，由警方戒護偵訊中。

▲逾期居留的裴姓移工酒駕出車禍，在警方酒測時拔腿逃跑。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲逾期居留的裴姓移工酒駕出車禍，在警方酒測時拔腿逃跑。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，永清派出所警員於昨天下午3時許，至南投市東閔路處理A3交通事故，並以M-POLICE警用行動電腦查詢，發現當事人裴姓男子為一28歲的外籍移工，且電腦顯示其為逾期居留，於是請求派出所警力支援。

未料支援警力到場後，裴男神情越發緊張，員警施呼氣酒測並遞上水瓶時問道：「你看得懂（中文）嗎？」「你有沒有喝？」「你要水漱口嗎？」裴男不時沉默、不時拿起手機通話，拒絕接受警方進一步查證，接著趁員警不注意之際，將水瓶一丟就往田間小巷逃逸。

▲裴姓移工在警方實施酒測時拒不配合，還打手機通話。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲裴姓移工在警方實施酒測時拒不配合，還打手機通話。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方見狀懷疑裴男有涉嫌刑案可能，立刻緊追在後、沿路圍捕至南營路巷弄內，現場警員表示於追捕過程中，曾大稱喝令：「不要跑！」但裴男仍不聽從、繼續往田裡奔跑，故先對空鳴槍3槍示警後；裴男見狀停下，竟轉身與警員對峙，並手持疑似危險物品揮舞、意欲攻擊員警，員警見情況緊急，於是朝裴男非致命部位的左大腿開1槍後，才制止逮捕裴男。

▲裴姓移工逃跑時遭警方開槍擊傷，只能束手就擒。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲裴姓移工逃跑時遭警方開槍擊傷，只能束手就擒。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨即通報中興消防隊救護車，於下午4時50分將裴男送往衛福部南投醫院救治，所幸意識清楚無生命危險，院方施以抽血檢測，酒測值經換算高達約0.9毫克，已呈泥醉狀態，裴男也推稱不清楚事情發生經過；中興警分局調查，裴男今年就曾遭台中市警局第六分局查獲，施以收容替代處分，不料這次又在南投二度遭逮捕法辦。

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