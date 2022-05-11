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柯文哲「九命怪貓」？連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

▲▼ 柯文哲赴國民黨團報告-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診數屢創新高，疫情也燒進政壇，台北市副市長黃珊珊11日爆出快篩陽性，但與她多次接觸的市長柯文哲稍早快篩結果則為陰性，而這已是柯文哲第6次躲過染疫危機，讓台北市議員洪健益質詢時忍不住說是「九命怪貓」。對此，柯文哲強調，防疫的關鍵就是戴好口罩。

柯文哲先是在3月22日的智慧城市論壇上，與外賓接觸，事後其中3名確診，當時他也立即快篩，結果為陰性。柯文哲說，自己是醫生，所以一開始就比較小心，當天在會場是戴N95口罩，並跟外賓保持1.5公尺以上距離，而且也沒有出席晚宴。

接著，柯文哲與黃珊珊4月13日在北市府內接待接待ITS協會（中華智慧運輸協會）與貴賓進行實體會議，但其中一位貴賓因曾赴澎湖旅行團，同團有多人確診，該位貴賓於4月15日採檢後，4月16日PCR陽性確診，因近距離接觸，柯文哲本人PCR，但為陰性。

隨後，北市府也爆出疫情，4月15日媒體事務組中一名替代役確診，包括發言人陳智菡，副發言人魏佑任、魏文元等共17名同仁都需隔離，雖然柯文哲本人因為沒有直接接觸未遭匡列，他仍自行快篩，還是陰性。

接下來，柯文哲在4月27日赴議會新黨黨團報告，在場的市議員侯漢廷4月29日確診，而沒過幾天，柯文哲的隨扈5月3日也確診，但柯文哲這兩次快篩依舊都是陰性。

洪健益質詢時表示，別人都會確診，但就是柯文哲沒確診，認為是「九命怪貓」，柯文哲則說，保護好自身的重點就是「戴好口罩」，而且配戴時一定要記得壓住鼻樑，才能封好。

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