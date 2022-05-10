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台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」！遭謝和弦嗆翻　警證實有案例

▲▼ 。（圖／截取自謝和弦臉書）

▲歌手謝和弦，曾多次公開支持台灣大麻合法化。（圖／截取自謝和弦臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府警局為宣導防毒觀念，10日在臉書粉專以大麻巧克力為例，指藥頭會以「吃了放鬆」、「免費請你吃」為由推銷大麻產品，不料遭歌手謝和弦吐槽「藥頭會免費請你吃我頭給你！哈們」，引起眾多大麻支持者認同。台中市警局表示，曾有藥頭將大麻巧克力佯裝一般巧克力，誘騙不知情的民眾食用，並非憑空捏造，再者大麻在台灣仍屬第2級毒品，勿以身試法。

台中市警局10日下午在粉絲專頁PO文表示，黑巧克力是大眾喜愛的零食之一，「但請記得，品嚐巧克力一定要慎選來源！大麻巧克力雖然外觀與黑巧克力無異，但內含第2級毒品大麻，不但對身體無益，還會造成不可逆的傷害，可千萬別因為好奇而試用。」

小編接著指出，藥頭會以「這只是普通的巧克力，大家都吃了，你不來一塊？（施加同儕壓力）」、「這吃了可以讓你放鬆」、「這吃了可以讓你心情變好」、「免費請你吃」、「只吃一塊不會怎麼樣」等理由，引起民眾好奇心，購買大麻產品。

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

市警局發文宣導防毒觀念。（圖／截取自台中市政府警局臉書）

文章一出引發網友熱議，至晚間6時許已有近3000則留言。其中，大力提倡大麻合法化的歌手謝和弦疑似認為，台中市警局小編所寫的「免費請你吃」是一派胡言，根本不會有這種狀況，因此在留言區開嗆「藥頭會免費請你吃我頭給你！哈們」，而許多網友也在該留言底下寫下「哈們！」，表示支持謝和弦言論。

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲台中市警局發文內容引起謝和弦批評。（圖／截取自台中市政府警局臉書）

警方引述判決書指出，蔡姓男子與小美（化名）是酒吧同事，蔡男於2021年2月間開車載小美一同前往台北世貿參觀展覽，途中蔡男拿出含有四氫大麻酚成分的巧克力（即大麻巧克力）佯裝成一般巧克力，提供給小美吃，小美誤以為蔡男所拿的是一般巧克力，依蔡男指示食用半顆，另外半顆則由蔡男吃下。

小美食用後，才剛進世貿沒多久就出現失去意識、四肢無力、頭痛、視線晃動、心跳加快、呼吸困難等症狀，遂向蔡男表示身體不適要休息，蔡男便將她帶至附近摩鐵休息。未料，蔡男見小美身體癱軟無力，竟不顧自身罹患疱疹、尖形濕疣、肛門生殖器疣等性傳染病，強制性交得逞，甚至以手機拍下過程。警方說，此實務案例可證明小編所言非虛。

（相關新聞）《餵大麻巧克力再無套性侵！惡男揪看動漫下手　正妹慘遭染性病》

另外，小編在文章底下貼出「切勿因好奇，試用大麻巧克力；大麻巧克力是第2級毒品，成癮性僅次於海洛因」的圖片，也遭到大批網友吐槽，紛紛指出「是在開玩笑嗎？」、「警察公然造謠欸」，認為還有多種毒品毒性、成癮性皆在大麻之上。

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲小編貼出的圖片也遭到大批網友吐槽。（圖／截取自台中市政府警局臉書）

醫師賴彥合也在臉書《歹夫好可央 Dr. KIANG 醫師挺大麻》指出，「臺中市政府警察局，我們來唸個文獻好嗎？這是英國最頂尖的期刊刺洛絡針The Lancet在2007年的研究，找了十六位成癮相關專家一致討論出來的排名。成癮性第一名是海洛因沒錯，那大麻在哪邊？明明就在中後段班，中間還隔了古柯鹼、巴比妥鹽類、美沙冬、酒精、K他命、BZD類藥物、安非他命、香菸。貴小編說大麻成癮性『僅次』於海洛因，是不是有什麼誤會？」

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲醫師賴彥合也在粉絲專業指正台中市警局。（圖／截取自歹夫好可央 Dr. KIANG 醫師挺大麻臉書）

對此，台中市警局回應，此處係根據毒品防制法，大麻歸類在「第二級」，而海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼等毒品是歸類在「第一級」，因大麻屬「第二級毒品」，其成癮性僅低於「第一級毒品」，是以層級做類別，若語意造成民眾誤會，還請見諒。PO文用意是提醒民眾切勿輕易接受陌生人給予的食物，避免在不知情的情況下誤食毒品，以免得不償失。

 

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