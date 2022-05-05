毒犯3樓「降肉」前後有追兵　身揹六條通緝查獲120克毒品

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年查獲多起毒品案，往上追溯貨源竟是躲藏在苗栗竹南鎮一間透天厝、揹負6項通緝罪名的彭姓犯嫌，彭嫌的毒品大多賣給台中、苗栗的毒蟲，警方日前前往苗栗攻堅，彭嫌見狀馬上開窗從3樓跳到2樓的鐵皮屋頂，員警早在地面等候，彭嫌發現1樓和3樓都有警察，放棄逃跑，束手就擒，身上還搜出120公克毒品，全案依毒品罪移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼台中警方前往苗栗攻堅，毒犯跳下3樓發現前後都有追兵，就地被逮，身上查獲120克毒品。（圖／民眾提供，下同）

台中警方去年底查獲多起販毒案，溯源追查毒品來源全是彭姓男子所提供，經跟監及蒐報得知躲藏在苗栗竹南一棟透天厝，警方還查出彭嫌被士林、新北、苗栗、台中等地檢署發布毒品、詐欺及竊盜等6案通緝，彭嫌為了規避追緝，出入極為謹慎，但仍持續販毒牟取暴利。

警方見時機成熟，部份警力攻堅，部分則在1樓守候，彭嫌一見員警，立即衝至3樓開窗跳到2樓鐵皮屋頂，彭嫌發現3樓和1樓都有員警，進退不得，脫逃不成，乾脆就地蹲下不跑了，警方於是爬上2樓當場壓制，帶下1樓，並查扣海洛英40公克、安非它命80公克，吸食器、電子磅秤、毒品分裝袋等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。