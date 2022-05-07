隔離收台中防疫包　一字排開驚見「賣到缺貨2物資」！全場羨：超佛

▲防疫包竟然有附血氧機。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

全台疫情持續延燒，居家隔離、居家照護或自主防疫的人數不斷攀升，一名台中網友分享收到的防疫包，除了有糧食之外，竟然還有3份快篩試劑和溫度計，最驚訝的是，居然還有「血氧機」，大讚台中的防疫包很精美。貼文一出，網友全羨煞，直呼「這根本是福袋吧！」

原PO在PTT發文，「台中防疫包真的很精美」，將收到的防疫包內容物一字排開，除了有餅乾、罐頭、沖泡燕麥之外，竟然還給了口罩和溫度計，以及現在大家瘋搶的快篩試劑，一包就給了3份，但最讓他訝異的是，「防疫包還附有血氧機」。

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雖然隔離期滿後，需要把血氧機歸還，但對於確診者來說，確實是很重要的物資，原PO不禁感嘆，相較於雙北的防疫包，「怎麼會差這麼多？雙北真的有準備嗎？為什麼台中有準備快篩，雙北都沒有？」





▲網友們羨煞。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們也紛紛狂讚，「有血氧機真的重要」、「現在血氧機很缺貨」、「盧市長不錯阿」、「借的也不錯了啦，居家隔離血氧很重要」、「新竹只有體溫計而已」、「有血氧機也太佛了吧, 大手筆」、「有血氧機超猛的，給推」、「有血氧機和快篩，根本福袋」、「有快篩劑給個讚，天龍人羡慕中」。

不過，有同樣是台中的網友表示，收到的防疫包沒有血氧機，只有快篩試劑而已，「我5/1確診的就沒得借了啦」。就有網友表示，可能是因為原PO比較早確診，當時的物資還夠用，現在物資不夠，所以防疫包沒有給血氧機。