她出書《如何謀殺妳老公》　現實生活說溜嘴！認了真的殺死尪

▲南西出版小說《如何謀殺妳丈夫》，現實生活中，也承認殺害親夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國奧勒岡州作家南西（Nancy Brophy）出版小說《如何謀殺妳丈夫》（How to Murder Your Husband），在現實生活中，也被指控殺害親夫。根據檢方10日最新說法，她最近不小心說溜嘴，向獄友坦承犯案。

綜合外媒報導，檢方指控，南西因為面臨財務危機，企圖詐領150萬美元保險金，2018年6月2日開槍射中老公丹尼爾（Daniel Brophy）背部，看著對方倒地後，又再補了一槍。但辯方律師提供夫妻倆的對話紀錄，試圖證明2人感情很好，還宣稱槍擊發生時，南西正在一間星巴克裡。

檢察官尚恩（Shawn Overstreet）表示，71歲的南西已經說出犯案細節，她宛如展開翅膀一樣張開雙臂，並說「槍擊發生時，我就在距離這麼遠的地方」，但隨後又改口糾正自己，宣稱那是近距離槍擊。

獄友安德莉亞（Andrea Jacobs）說，南西說完這番話後似乎很羞愧，2人的關係也變得「非常尷尬」。她後來還向律師表示，自己「不想去當告密者」。不過，法官拉姆拉斯（Christopher Ramras）拒絕立即針對此事作出裁決，而是要求律師在11日前提交書面陳述。