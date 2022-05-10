安迪沃荷名作「夢露肖像畫」58.2億落槌　創史上最高價紀錄

▲「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」肖像畫作印有瑪麗蓮夢露的臉部特寫，其中頭髮處為黃色，眼影及嘴唇則分別以藍色、紅色呈現。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

由美國普普風藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）所創作的一幅瑪麗蓮夢露 (Marilyn Monroe) 的肖像畫《Shot Sage Blue Marilyn》，近日在佳士得拍賣行中以1.95億美元（折合新台幣約58.2億元）的天價拍出，而這個價格打破了20世紀藝術品在拍賣行的最高紀錄，成為有史以來最昂貴的20世紀藝術品。

根據《CNN》報導指出，佳士得（Christie's）拍賣行於9日在紐約進行的一場拍賣中，這幅由普普風藝術大師安迪沃荷於1964年創作的瑪麗蓮夢露肖像畫《Shot Sage Blue Marilyn》，在短短4分鐘內成交，雖然未達拍賣行之前推估的2億美元，但是落槌價格高達1.95億美元，也是刷新了20世紀藝術品在拍賣行的最高紀錄。在此之前，這項紀錄是由塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的作品以1.1.05億美元所創下。

報導中指出，這幅畫是以瑪麗蓮夢露於1953年的電影《Niagara》的宣傳照片所製成，其實整體是由5幅畫所組成，當時安迪沃荷以紅色、橙色、淺藍色、鼠尾草藍色和綠松石色作為主題色作畫。後來在美國行為藝術家波德柏（Dorothy Podber）在安迪沃荷的「同意」下，對其中4幅畫開槍，而其中綠松石背景的畫作並未在其中。後來4幅遭到槍擊的畫作，就被命名為《Shot Marilyn》，中間則會添加畫作背景顏色來做為區分。

比較值得一提的是，當時波德柏並非是真的獲得安迪沃荷的「同意」。因為當時波德柏所說的是「他是否能夠『Shoot』這些畫作？」安迪沃荷原以為他是要對畫作進行拍攝，但沒想到是開槍（在英文中，Shoot有著拍攝與射擊的雙重含義）。事後安迪沃荷有把受損的畫作成功修補完畢，但波德柏也因為自己的行為，被安迪沃荷永久禁止進入自己的工作室。

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