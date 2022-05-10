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母親節前夕「被媽媽告遺棄」　他揭悲慘身世怒問：妳憑什麼？

被從未照顧過他的母親告遺棄，讓男子怒問：「憑什麼？」（示意圖／翻攝自Piqsels）

▲從未照顧過他的母親回過頭來要他扶養，讓男子怒問：「憑什麼？」（示意圖／翻攝自Piqsels）

圖文／CTWANT

被逃家、不曾照顧過自己的媽媽在母親節前夕控告遺棄，除了無奈還有滿滿的憤怒。一名男子透露母親在生下他後就離家出走，從未盡到母親該有的責任，但這名最陌生的血親居然控告他遺棄，並讓他諷刺地在母親節前夕收到法院傳票，更讓男子無言的，是檢察官從暗示到明講，都說他最後可能還是要扶養母親和背負遺棄的刑事責任。

一名男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「母親節是我從小最不想過的節日」，因為母親在他出生後就離家出走，那個名為媽媽的女人在他眼裡就是個從未盡過母親責任的陌生人，怎知最近卻收到法院傳票，得知「我被那個女人提告遺棄」。原Po透露，前幾天開庭時，他向檢察官傾訴自己的過去與不滿，「但檢察官似乎想讓我們私下協調」，氣得他直接與檢察官對質。

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（圖／翻攝自臉書社團爆怨2公社）

▲原Po遭生母告遺棄。（圖／翻攝自臉書社團爆怨2公社）

原Po反問檢察官：「從小到大那個女人都沒扶養我，連從我爸爸生病住院、住長照機構到去世都沒分擔一毛錢，出殯前1天才來看一眼，出殯當天也沒來送，現在法律是怎樣？這叫公平公正？」但對方卻表示，原Po的陳述很難成為理由，且「法律上你們有血緣親子關係，最後可能還是會被判每月支付扶養及遺棄刑事責任」，讓原Po直接在心中暴罵司法人員和法律。

原Po也指出，開庭後他才得知媽媽3年多前因車禍沒在工作，前幾個月又住院與失去一定程度的行動能力，但他直言：「我一直希望那位名義上是我母親的女人趕快死一死……最好是死初一十五，要埋透風兼下雨，出山找不到路，撿骨被狗啃。」更怒批對方憑什麼告他遺棄？並強調他知道自己的言論對一些道德觀念很深的人來說是大不孝，但他就是無法認同拋棄他的母親。

有網友建議原Po，「你可以收集父親生前養育你的一些資料，越多對你越有利，可以上訴或者反提告」、「很多是為了申請補助故意提告，如果子女衰小或心軟，願意出錢當做撈到，輸了對他們也沒差，就能去申請社會補助了」、「我同事狀況跟你一樣，但是你只要提出更多的證明她沒有盡到做母親的責任，法律是不會判你盡扶養義務的。我同事後來一毛錢都不用付」。

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