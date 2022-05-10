外送「60元炒青菜」長這樣！她嘆花錢買經驗...網曝黑心真相

▲網友表示店家的青菜照片（左）和實品（右）差很大。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

圖文／CTWANT

對外食族來說，餐餐叫外送幾乎是基本日常，而有些人為了營養均衡會額外加點青菜，但最近卻有一名女網友透露，自己叫了份60元的炒青菜，結果送來的份量卻讓她傻眼，菜量縮水到只有幾口的量，與店家提供的照片差很大，讓她直呼：「還是勤勞一點去市場買一把吧！」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當時她想起自己一整天都沒吃菜，便叫了份60元的炒青菜，怎知送上來的餐點卻與店家的廣告差很大，只見如裝早餐店蛋餅大小的小紙盒中，只有葉黃梗粗糙、數量少到可憐的青菜，不只能清楚看到紙盒底部，整份青菜的高度甚至不到紙盒的3分之一。相較之下，店家提供的青菜圖片，不僅看來葉嫩梗脆，量還能舖滿整個餐盤。

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原Po氣憤地表示，她基本上不挑食，且炒青菜也沒有其他品項可以選擇，但「這60元不含外送費的份量是怎樣？讓我滿頭問號」，並tag「果然是照騙」，直呼真的是花錢買個經驗，以後「還是勤勞一點去市場買一把吧」。

貼文一曝光，立刻掀起網友熱議，「看起來好像被偷吃一半」、「天價菜，自己用比較划算啊」、「圖片內容僅供參考，產品照片與實物內容可能不符，泡麵不也一樣嗎」、「笑死，我一口就沒了」。

還有網友點出關鍵，問題可能出在外送平台抽成抽太兇，「今天你買賣東西會被抽35％的時候，要怎樣補回價差」、「沒辦法，平台抽35%，到店家手上只剩39元」。也有網友指出，「在外面買炒青菜真的超不划算」、「小吃店燙青菜30元，至少是妳的份量3倍」、「笑死，我一口就沒了」。

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