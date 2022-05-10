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台灣與病毒共存不遠了？醫籲做「7件事」：讓環境病毒大減

將與病毒共存？專家籲做7件事減少病毒。（示意圖／unsplash）

▲將與病毒共存？專家籲做7件事減少病毒。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台灣連日來確診個案高居不下，相較於新冠的原始病毒株及其他變異株，Omicron變異株的傳染力更加強大，與病毒共存似乎勢在必行；台大醫學院環境職業醫學科教授兼主任蘇大成受訪表示，病毒本身是奈米微粒大小，屬於生物氣膠，容易懸浮在居家或辦公室環境當中，若通風不良便會累積愈來愈多，因此列出7項重點，希望大家一起努力，減少受病毒感染的機會。

有研究發現，氣膠中的新冠病毒可持續存活、保有感染力一陣子，且目前出現的感染事件多在大眾運輸、公寓、商場等地傳染，蘇大成表示，這恰恰證實了病毒會在密閉空間中靠著空氣傳播，同時，空氣污染也會影響人體免疫功能，有極高機率使確診者的病情更加嚴重，因此防制空污也相當重要。為此，他呼籲民眾做到以下7件事，盡量減少週遭環境的病毒量。

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1.改善密閉空間的通風換氣

打開門窗，讓新鮮空氣在居家或辦公環境中流動，假如受限於風向的自然變化，則建議諮詢專家後加裝排風扇使用。蘇大成建議，「如果可以，盡量減少去密閉空間」。

2.勤加擦拭物體表面

研究顯示，新冠病毒會在光滑的金屬和塑膠固體表面上存活好幾天、甚至長達1個月的時間。民眾可勤加擦拭居家或辦公空間的桌子、家具等，並多清潔室內環境，減少室內灰塵、降低病毒在室內逗留機會。

3.善用空氣清淨機、除濕機

懸浮在空氣中的病毒於密閉空間中，可能存活3小時以上，建議使用具有HEPA負離子淨化空氣功能的空氣清淨機，有助減少空氣中的懸浮微粒、減少密閉空間的病毒量。

4.用塑膠蓋遮住浴廁污水孔

​​​​​​​都會區民眾多半住在集合式的公寓、華廈或社區大樓內，但集合式住宅的污水排水系統多為「共管」，出入的氣孔也相通。一旦浴廁開啟抽風扇形成負壓空間，污水管的異味和病毒也會跟著氣流抽進來。因此，蘇大成建議，浴廁污水孔不需排水時，應該先用塑膠蓋遮住，「當然，如果建築物能有獨立的排水系統和排氣系統最佳，就沒有這項問題。」

5.蓋上馬桶蓋再沖水

​​​​​​​蘇大成表示，感染者糞便中的病毒最長可存活20天，建議解便後，先將馬桶蓋蓋上再沖水，避免病毒噴濺出來、在浴廁內飄散。

6.營造居家芬多精環境

​​​​​​​很多草本科和木科植物會釋放出芬多精，已被證明有抑制病毒的作用，例如薄荷、蘭花、菊花、樟樹、和榕樹等。建議蘭花可種在室內，薄荷和菊花種在窗台或陽台，樟樹和榕樹可種室外；​​​​​此外，室內裝潢若能選擇含有芬多精的原木材料，例如柳杉、檜木、肖楠等，也有助抑制室內的病毒和細菌。

7.偶爾安排一場森林旅遊

​​​​​​​芬多精除了能降低PM2.5、改善空氣品質，也能活化人體的自然殺手細胞（簡稱NK細胞），而NK細胞會對抗外來的病毒及癌細胞等異物，增加人體抗癌和抗病毒的能力。

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