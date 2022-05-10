單日1千人領用口服藥創新高 　指揮中心再簡化開藥表單

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情暴增，指揮中心放寬口服抗病毒藥物使用對象，居家照護者符合14類對象，經醫師評估後就可由57家衛星藥局發藥。指揮中心（10）日公布使用情形，昨日單日就開立了1000多份口服藥物，其中有396份是從衛星藥局開出，為了便於藥物及時送達，今起也會簡化開立表單，詳細方案稍晚會一併公布。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去口服藥物每週領藥人數都在100人上下，但昨日一口氣就開了819份輝瑞「Paxalovid」與218份默沙東「莫拉皮拉韋」，創下單日新高，其中輝瑞口服新藥有423人份是從醫院開出，396份是從衛星藥局經視訊診療後開立。

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羅一鈞提到，為了家訴訟要流程今日也發出新公文，簡化所有口服抗病毒藥物開立流程，在病例加註知情同意書取代紙本填寫流程，並由醫療團隊在告知病人注意事項時提供給病人參閱，但入住醫院或集中檢疫所的民眾，還是要填寫紙本同意書，但不強迫採用疾管署版本，可自製簡化版方便施作。

另外，原本發藥需勾選藥物申請領用檢核表，在重症風險因子打勾，現改為免填免繳回，由健保附帶回傳作為領藥紀錄。至於口服藥物切結書，也取消處方醫師與調劑藥局填寫程序，只有跨藥局領藥才需填寫切結書作為證明。

▲口服抗病毒藥領用簡化措施。（圖／指揮中心提供）



最後，口服藥物開立後追蹤情形也有所簡化，處方醫師本身不需要填寫，病患他後續會有不管住院柱及檢索或居家照護後續照護團隊讓後續照護團隊參考內容表格也列為非必填，讓醫師更專注在跟病人說明視向查閱病人過去用藥有沒有跟口服要有交互作用。

▲5/10口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）