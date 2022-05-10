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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅　馬斯克本人翻牌：想見

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男子（微博名稱，馬一龍）由於神似特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）而在微博上獲得網友關注。有網友將兩人的照片拼圖貼在推特（Twitter）上，引起馬斯克本人親自回應，馬斯克表示，「如果他是真的，不是用可造假的換臉技術，我想見見這個人。」

▲大陸男子撞臉馬斯克紅到推特，引馬斯克本人親回。（圖／翻攝推特）

▲大陸男子撞臉馬斯克紅到推特，引馬斯克本人親回。（圖／翻攝推特）

得知馬斯克在推特上親自回覆後，馬一龍今（10）日凌晨也在微博上發文回應稱，「我就在這裡，我也很想見你，我愛你。你是我的英雄」文末還標註了馬斯克的微博帳號。

▲大陸男子將個人帳號用Elon Musk諧音取名為馬一龍。（圖／翻攝馬一龍微博）

▲撞臉馬斯克男子將個人帳號用Elon Musk諧音取名為馬一龍。（圖／翻攝馬一龍微博）

公開資訊顯示，馬一龍的個人微博建立不久，位址顯示在河北省，粉絲僅4000多人，個人頁面也只有5篇文章，其中有三支用英文模仿馬斯克的影片。不過，他所拍攝的三支影片播放量卻高達200多萬次，而他在抖音上的粉絲則也已累積到50多萬人。

馬一龍的名稱是取Elon Musk的諧音，影片裡主要使用英文和鏡頭對話，不過，馬一龍的英文發音不甚標準，程度似乎沒有很好，但這也成為他製作模仿「搞笑」影片的特色。

馬一龍在微博上的首支模仿影片裡，先是用「菜英文」介紹自己的名字，隨後拿起身旁的可口可樂瓶，跟進現實生活中，馬斯克開玩笑發文想收購可口可樂公司的話題，引起網友熱烈討論。

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