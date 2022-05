陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅　馬斯克本人翻牌：想見

記者魏有德/綜合報導

大陸一名男子(微博名稱,馬一龍)由於神似特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)而在微博上獲得網友關注。有網友將兩人的照片拼圖貼在推特(Twitter)上,引起馬斯克本人親自回應,馬斯克表示,「如果他是真的,不是用可造假的換臉技術,我想見見這個人。」

▲大陸男子撞臉馬斯克紅到推特,引馬斯克本人親回。(圖/翻攝推特)

得知馬斯克在推特上親自回覆後,馬一龍今(10)日凌晨也在微博上發文回應稱,「我就在這裡,我也很想見你,我愛你。你是我的英雄」文末還標註了馬斯克的微博帳號。

▲撞臉馬斯克男子將個人帳號用Elon Musk諧音取名為馬一龍。(圖/翻攝馬一龍微博)

公開資訊顯示,馬一龍的個人微博建立不久,位址顯示在河北省,粉絲僅4000多人,個人頁面也只有5篇文章,其中有三支用英文模仿馬斯克的影片。不過,他所拍攝的三支影片播放量卻高達200多萬次,而他在抖音上的粉絲則也已累積到50多萬人。

馬一龍的名稱是取Elon Musk的諧音,影片裡主要使用英文和鏡頭對話,不過,馬一龍的英文發音不甚標準,程度似乎沒有很好,但這也成為他製作模仿「搞笑」影片的特色。

馬一龍在微博上的首支模仿影片裡,先是用「菜英文」介紹自己的名字,隨後拿起身旁的可口可樂瓶,跟進現實生活中,馬斯克開玩笑發文想收購可口可樂公司的話題,引起網友熱烈討論。

I’d like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days.