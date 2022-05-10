快訊／李明哲遭關押5年　妻李凈瑜哽咽：我的先生終於回來了

記者皮心瑀／台北報導

台灣NGO工作者李明哲因網路言論遭中國大陸當局逮捕、判刑5年，日前服刑期滿出獄，搭機返台，10日隔離期滿召開記者會，妻子李凈瑜也出面向大家道謝，並哽咽表示，「我的先生終於回來了」。

李凈瑜說，今天終於可以帶著快樂的心情跟大家發言，李明哲能夠回家，是國內外共同關切才能達成，未來她可以安靜的跟真心愛的人相處 ，她曾經不敢奢望未來，如今這些對她都像是最珍貴的禮物，謝謝所有曾經報導過禮這件事的媒體，這五年來各界對李明哲的關心她永遠不會忘記，因為這樣才讓李明哲收到的不公義被世人知道。

李凈瑜也特別感謝前民進黨主席施明德一家，李明哲出事第三天她哭著告訴施明德，他說只有幾種狀況，一種是什麼都不管，二是堅持原則用有尊嚴的方法公開抗爭，但這一定要付出代價，「我必須承認，讓李明哲像人一樣回來所要付出的代價遠超乎我的想像」。

李凈瑜表示，她每次都很慌張地找施明德，但施明德一家沒有讓她孤單，就算她哭到不能言語，這些年來每次的公開發言，都是施明德跟他的妻子熬夜幫忙，救援也列出五原則，包括不能像迫害著求饒、必須輕視法律救濟，正視政治救援、堅守國家主權的地位、維護受難者尊嚴與榮譽、救援越公開受難者越安全。

▼李明哲、李净瑜返國記者會。（圖／記者林敬旻攝）