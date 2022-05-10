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痴情男迎娶未婚孕女再送1兒　她飲料店翹班竟到摩鐵賣身回報

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲高雄男匯錢供養陸籍妻子家人多年，沒想到妻子竟偷偷賣淫。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者黃資真／高雄報導

高雄陳姓男子迎娶大陸籍楊姓女子，不僅對其百般付出，還匯錢供養在大陸的親人、子女，卻在某日發現自己的愛妻竟偷偷進行性交易，讓他大受打擊，向妻子要求賠償精神慰撫金100萬元，一審判賠30萬，楊上訴，高雄高分院駁回，維持原判。

判決指出，兩人於網路認識，2011年曾在上海見面，並開始遠距交往，但楊女懷有身孕，又未婚育有1子，之後兩人在2013年3月6日於湖南長沙登記結婚，楊女於同年5月底入境台灣辦理結婚登記。

婚後楊女在陳男開設的飲料店工作，卻常無故不到職，兩人也時常發生爭執，楊女在2017年7月取得長期居留證後，開始拒絕房事，還多次向陳男要錢花用。

2019年6月期間，楊女開始上傳一些穿著清涼暴露的自拍照發至微信朋友圈，陳男發覺不對勁，認為妻子時常半夜外出疑似有賣淫行為，甚至有車不顧外界眼光，直接在大樓門口接送楊女，造成陳男心理產生巨大痛苦。

2020年元旦，警察在汽車旅館發現楊女，與男客約定1萬元進行性交易，陳男不再忍受，向妻子請求賠償100萬之精神慰撫金。

橋頭地院審理，楊女雖否認賣淫，經男客證稱當時他向楊女表示「你的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎，1萬可以嗎...」，認為性交易為真，楊女須賠償陳男30萬。

楊女不滿上訴，表示自己不懂法律，採取息事寧人態度繳交罰緩，且兩人感情早已不再和睦，陳男又長期不給付生活費，並隔絕自己與子女關係，30萬精神撫慰金顯然過高。

高雄高分院認為，縱然楊女所說屬實，仍不得以從事性交易方式，破壞兩人婚姻之圓滿安全及幸福，30萬已為適當，駁回上訴。

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