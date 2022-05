馬斯克驚悚預言：日本終將消失！曝「1殘酷原因」：世界巨大損失

▲馬斯克在推特上預言,日本終將消失。(圖/路透社)

實習記者廖翊慈/綜合報導

全球首富特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)近期大動作收購推特引發市場關注,現在他又發推文做出驚悚預言,表示在少子化下,若高齡化的社會一直沒有改善,那麼「日本恐怕將不復存在」。

綜合外媒報導,馬斯克在美國時間週一,回應一名用戶「Whole Mars Catalog」所發佈的一份報告,該研究報告中顯示,日本生育率創下有史以來最大降幅,人口下滑64.4萬,儘管日本政府為此對國人發出警訊,並嘗試了許多改善此現狀的方法,但都未見成效,因此馬斯克大膽留言,「除非日本的出生率超過死亡率,否則日本終將不復存在。」

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world.