今起24類場所工作人員「打3劑」才能進出！6大QA一次看

▲今起強化第3劑疫苗接種規範。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

指揮中心宣布，今（22日）起將加強第3劑疫苗接種規範，包括24類場所工作人員、進出健身房及參加旅遊團等，皆須打滿3劑疫苗；不過指揮官陳時中曾表示，「不是說不能打的也要打」，其中仍有例外。《東森新媒體ETtoday》也整理3劑疫苗規範的6大QA，包括相關限制場域、活動及因應作為給民眾參考。

Q1：哪些人員需要打滿3劑？

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A1：指揮中心表示，公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關，殯葬場所及24類場所之工作人員皆需打滿3劑疫苗。已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑；新進人員於首次服務前，若未完整接種3劑疫苗，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。24類場所人員包括：

教育部

一、高級中等以下學校及幼兒園

二、兒童課後照顧服務中心

三、社區大學

四、短期補習班

五、樂齡學習中心

六、競技及休閒運動場館業

七、游泳池

八、高級中等以下學校表演藝術類團隊練習

經濟部

一、錄影節目帶播映場所

二、電子遊戲場營業場所

三、資訊休閒營業場所

四、視聽歌唱場所

五、桌遊、麻將休閒館營業場所

六、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院 觀光理髮、視聽理容及其他類似場所特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖

七、大型餐宴、婚宴場所

八、美容美體業

九、會議及展覽場館

勞動部

一、職業訓練場所

衛生福利部

一、托嬰中心

二、衛生福利多元預防社區式活動

三、衛生福利機構

四、失智社區服務據點

五、親子館托育資源中心

六、民俗調理業

▲指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

Q2：我是上述工作人員，確診過但康復了，沒打第3劑也會被限制嗎？

A2：指揮中心表示，若曾為確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書，可暫時免出示COVID-19疫苗接種證明，但應於解除隔離滿3個月後，儘速完成接種3劑疫苗。若是新進人員，也應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。

Q3：我的身體狀況不能打疫苗怎麼辦？

A3：若經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明，或個人因素無法施打者，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

Q4：不打疫苗會被罰嗎？

A4：陳時中表示，是要求但非強制，不希望透過政府規定要求大家打疫苗，但疫苗覆蓋率是重要抗病毒手段，還是希望大家能盡快施打。雖然不會因不打疫苗而開罰，但如果相關人員不打就要定期篩檢。

▲補習班、高中以下學校工作人員應打滿3劑疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝）

Q5：哪些場所或活動需要打滿3劑才可出入或參與？

A5：健身房、八大行業場所、宗教活動如繞境、進香團，以及參加成員間屬於不特定人士之旅行團都在範圍內。

不過交通部觀光局也表示，參加團體旅遊旅客及旅行社工作人員都須完成第3劑接種，但尚不包括12歲以上、未滿18歲完成第2劑接種及未滿12歲旅客，意即12到18歲旅客，需打滿2劑才能參團。若成員間彼此特定，例如：學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等，則不受打滿3劑疫苗規定。

此外陳時中也說明，民眾若因健康因素不適合打疫苗，只要出具醫師證明，就不會強制要求。

Q6：怎麼預約第三劑疫苗？

A6：無論是第三劑，或一、二劑及基礎加強劑，皆可持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。民眾可依個人喜好的廠牌及接種地點，進入指揮中心COVID-19防治一網通「查詢追加劑」及「查詢第1、2劑」，查詢「當日」接種院所的開診情形及諮詢電話，該院所如有預約網站亦可直接連結預約。

指揮中心提醒，部分縣市有設置隨到隨打服務之接種站，相關資訊亦每週更新於疾管署全球資訊網「COVID-19疫苗接種院所」相關頁面，有需求的民眾亦可參考運用。