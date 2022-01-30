葉文凌／運動傷害是門學問

▲在某些國家，運動的傷害學是國家戰略，和國家聲名及個人利益息息相關。（圖／CFP）

人活著就要動，動就要靠自己，但是要快樂卻又缺少不了和別人互動。在運動賽事中，個人賽項目和無肢體接觸的團體項目，互動多半是文質彬彬，了不起現場打打嘴砲，或是事後在媒體或社群媒體霸凌一番，很少會有肢體接觸，甚至殺紅眼，鮮血四濺的慘劇。但是在需要肢體接觸的運動項目中，傷害就無可避免。那麼這到底是一種運動傷害？還是一種惡意傷害？

就運動的角度而言，運動項目必然會有一定的規範，有關比賽的方式、時間，乃至地點，均不是隨意的。而且更重要的是，運動一定會有第三方在場，現在許多項目甚至將輔助系統也列為裁判工具，如影音設備、感應設施等。因此，大大限縮受意外或惡意傷害之可能。

但從利益的角度而言，運動往往伴隨重大利益，例如金錢或名譽。比賽結果影響的利益如此之大，有些選手會想不擇手段的求勝。所以運動傷害是不是傷害呢？顯然是。但是不是惡意的傷害呢？很多時候，也顯然是。

做運動傷害治療的人，多把重點放在預防和教育上，一旦有傷害，也求儘快的恢復。

運動場如人生，人生如戲，運動員如戲子，你我是觀眾，而製作人，也就是運動協會，則決定了演出的曲目。曲目既定，演員自然照著演出。所以各種單項運動比賽，協會必須義無反顧的定出公正可行且可受監督的內規，而裁判的執行力也須受監督。

民主的價值在百家爭鳴。定出綱目，則綱舉目張，這是協會和主管機關的責任。其他的，看不見的手自會潛移默化，或發揮強烈肉搜的功能，觀眾就不必代為擔心。在某些國家，運動的傷害學是國家戰略。內行看門道 ，外行看熱鬧。偏偏又和國家聲名，個人利益息息相關。更不幸的是，我們真的還有很大改進的空間，希望大家一起努力。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。