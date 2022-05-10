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英研究：第4劑新冠疫苗效力「優於第3劑」　抗體激增約2.2倍

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲許多國家開放新冠疫苗第4劑加強劑接種，英國研究顯示，第4劑的效力可能比第3劑更好。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一項官方資助的研究發現，接種第4劑mRNA新冠疫苗可大幅增加免疫力，與第3劑相比，抗體水準提高最多約2.2倍，與防範重症相關的T細胞數值也提升最多約7.3倍，接種後的免疫反應峰值甚至比第3劑更高。

根據《每日郵報》報導，這項研究是由南安普敦大學領導團隊，針對166名年齡介於57歲到78歲英國人，接種第4劑輝瑞BNT或莫德納（Moderna）疫苗後的反應進行研究。這些受試者過去曾接種2劑AZ或BNT基礎劑量疫苗，並於參與實驗前7個月接種第3劑BNT疫苗。

這項被發表於《刺胳針傳染病》科學期刊上的研究顯示，受試者接種第4劑BNT疫苗的2周後，抗體水準比打完第3劑後4周的數值高出60％，而第4劑施打莫德納者更是高出了2.19倍，科學家們認為達成了「顯著的增長」。

另外，第4劑接種BNT疫苗者體內T細胞水準也提高7.32倍，接種莫德納者則增加6.22倍。報導稱，不同於免疫抗體目的在於預防新冠感染，T細胞則能在病毒突破防禦後，識別並殺死受感染細胞，具有阻止病毒進一步傳播、避免重症的作用。

近來不斷有疫苗會隨著劑量增加而減弱效力，甚至是擔心人們「過度接種」可能使疫苗失效的質疑聲浪，然而，這項研究結果並沒有任何明確的跡象表明這點，只不過在那些接種第4劑前，原本抗體與T細胞水準就比較高的對象中，免疫力僅獲得小幅提升。南安普敦大學Saul Faust教授表示，這表示免疫系統防護力能上升到多高，存在「天花板效應」，但仍需要進一步研究。

此外，BBC也報導，這項研究發現，第4劑新冠疫苗「耐受性良好」（well-tolerated）且確實增強了免疫力，「施打第4劑後的免疫反應高峰與第3劑的反應峰值相似，甚至可能更好。」報導補充，英國從4月起向75歲以上與高風險族群開放接種第4劑新冠疫苗，以色列和德國則已向所有成年人開放第4劑接種。

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