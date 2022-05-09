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「陳智菡被抓包說謊」　顏若芳：一定要用這樣低級手段？

▲▼顏若芳要求北市府道歉。（圖／顏若芳臉書）

▲顏若芳要求北市府道歉。（圖／顏若芳臉書）

記者陶本和／台北報導

針對台北市府發言人陳智菡稱，中央說要給的73萬劑根本還沒送到，中央9日揭露，北市有要求三個配送時間。對此，民進黨前發言人、北市議員參選人顏若芳晚間表示，難道北市要以此來賺取政治聲量，一定要用這樣低級的手段？她希望台北市長柯文哲管理自己的團隊言行，也請陳智菡公開道歉。

關於快篩的議題，陳時中8日表示，台北市提報12萬劑，中央給了73萬500劑，這些數量不會不夠，甚至高於全國平均值。但是，台北市府發言人陳智菡反擊，12.5萬劑是中央給北市居家隔離民眾的用量，根本沒有要12萬給73萬的事情，且73萬劑也還沒送到。

對此，中央疫情指揮中心9日揭露，中央是在5月6日以電子郵件方式通知各縣市，請各縣市回報「速配點」與「收件人資訊」；而台北市政府方面，回報要在5月9日、5月11日、5月13日，分別配送30萬、23.5萬，以及19.5萬劑。

對於陳智菡被打臉，顏若芳表示，飯可以亂吃，話不能亂說，疫情升溫，大家都非常地忙碌，但不曉得身為台北市發言人的陳智菡，是活在哪個時空，前一秒大放厥詞地說中央要給台北市的73萬快篩劑沒給，砲轟陳時中大善人模樣，但下一秒就被抓包是「說謊」。

顏若芳表示，事實上，疫情指揮中心5月6日就通知各縣市回報配送點和收件人，並出示與台北市府往來信件，這些都顯示出台北市府同仁早就知道配日量和配送點，證據都歷歷在目也表示，其實台北市府早已知道中央到貨時間，再者送貨時間地點還是台北市府自己決定的。

顏若芳質問，為何陳智菡還要在這樣的時機點對外塑造中央遲遲不到貨的形象，難道以此來賺取政治聲量一定要用這樣低級的手段嗎？她呼籲台北市長柯文哲，好好管理自己團隊的言行，也請發言人陳智菡公開道歉，以對自己不實言論負起一定的責任。

▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

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