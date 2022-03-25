蔣萬安餐會違規「無罩喊凍蒜」　顏若芳：為了選票吃相那麼難看

▲蔣萬安被拍到24日在餐會上未戴口罩拜會民眾。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）



記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日宣布即起禁止宴席逐桌敬酒，然而有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安卻在24日餐會上，未戴口罩跟眾人喊「凍蒜」，違反防疫規定。對此，民進黨議員參選人顏若芳25日表示，他為了選舉最近一直作秀搶聲量，還是要提醒他，作秀也不要忘記防疫。

根據蔣萬安24日出席餐會的影片，影片中蔣萬安未戴口罩拜會民眾，先是雙手向他們比讚，接著在主持人說，要拍照先喊凍蒜後，蔣與民眾一同喊「蔣萬安凍蒜」。對此，王浩宇就酸，好親民，逐桌敬酒、熱烈互動，真的是很親民的蔣萬安、未來的台北市長，大家給他一個讚好嗎？

對此，顏若芳表示，蔣萬安為了選舉，最近一直作秀搶聲量，然而要提醒一下蔣公子，作秀也不要忘記防疫好嗎？

她說，昨天晚上，蔣萬安走訪地方餐會，被拍到不僅逐桌敬酒，甚至還沒戴口罩，蔣萬安為了選票，就急著把口罩拿下來、把防疫放一邊，還沒選上台北市長就在荼毒市民，實在是政治人物最差的示範。

顏若芳表示，熊熊想起，蔣萬安前陣子還毫無證據地大酸陳時中「選舉比防疫重要」，結果今天反而打臉自己，親力親為證明了什麼才是「選舉比防疫重要」。

她認為，政治人物尤重言行一致，還沒當上台北市長，蔣公子為了選票吃相就那麼難看了，當上市長、拿到權力了，不知道又會變成怎樣？

對此，蔣萬安回應，這種跑行程本來就要用最高標準來要求自己，過去一向如此；對於這次的疏失，他要向認真遵守防疫規定的所有國民致歉，未來也會更加謹慎確保自己及團隊成員，嚴格遵守指揮中心的規範。