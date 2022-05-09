斯里蘭卡總理宣布辭職！民生經濟崩壞、外匯見底　盼平息全國示威

▲斯里蘭卡總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）宣布辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

斯里蘭卡近期發生經濟危機，外匯儲備已跌至歷史低點，政府沒錢進口石油及燃料，進而造成民生物價飆漲，近數周接連爆發大規模示威活動，警民間也出現流血衝突。根據外媒最新消息，為消除民怨，斯里蘭卡總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）宣布辭職。

根據《印度斯坦時報》報導，斯里蘭卡反政府示威者9日與執政黨支持者在總理官邸外發生衝突，最初警方沒有任何積極作為，放任雙方互毆，後來才使用催淚瓦斯及水炮驅散民眾，事件至少造成78人受傷送醫。

據悉，反政府示威者把這次經濟危機，歸咎於拉賈帕克薩家族，儘管早在4月3日時，除了總統及總理外，內閣26名部長集體辭職，仍無法平息民怨。這次衝突發生後不久，馬辛達就宣布辭職下台。

外媒分析，馬辛達此舉是希望能徹底平息民怨，進而保住弟弟戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）的政權。

▲斯里蘭卡總理馬辛達．拉賈帕克薩。（圖／達志影像／美聯社）

斯里蘭卡近期陷入自1948年獨立以來最嚴重的經濟衰退，加上外匯儲備已跌至歷史低點，政府沒有錢進口石油、燃料及任何民生物資，導致民間食品、燃料、藥品儲備嚴重短缺讓社會大眾感到不滿，該國自3月起不斷發生大規模示威活動，要求總理馬辛達下台。

示威活動最初算是平和，直到4月19日示威者佔領一處鐵軌時，警察試圖發射催淚彈逼退，結果雙方衝突越演越烈，沒想到警方竟朝人群開槍，還有官員高喊「開火，開火，把他們全部趕出去」。事件最釀成1人死亡、2人重傷及11人輕傷，也是斯里蘭卡發生示威活動後，首起警察開槍造成的第一起死亡事件。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完