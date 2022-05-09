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北市巡佐下藥女警上摩鐵開房！驗尿結果出爐　男警大過處分

▲▼台北市中山分局外觀。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

▲圖為巡佐涉嫌帶女警上摩鐵醜聞的台北市中山分局外觀。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

台北市警局中山警分局某派出所，驚傳老巡佐帶幼齒女警上摩鐵開房間性騷擾案件！事發後女警堅稱與巡佐餐敘飲酒時，遭對方下要昏迷，醒來後已經在汽車旅館房間中，女警堅持對巡佐提告性騷擾，轄區中山警分局獲報後依「人地不宜」管理員則緊急將這名游姓巡佐調往警備隊，並報請總局嚴懲一大過處分記過調地。

根據市警局督察系統調查，該名游姓巡佐在中山區服務超過20年，目前已婚殯育有子女，身有家庭的他卻不知檢點，曾在外捲入感情糾紛，曾被分局督察系統列為涉嫌不正當交往的風紀輔導評估對象。

據調查，游姓巡佐在該派出所為資深警務人員，經常帶班擴檢巡邏，並與所內一名年約20多歲的女警互動良好，今年農曆年過後2月中旬，他放假私下約該名女警到中山區農安街一間韓式燒烤店聚餐，女警以為是派出所同事聚餐放心前往，沒想到依約到場後才發現是與巡佐一對一吃飯。

儘管用餐過程相當不自然，女警也只能勉強帶著笑意陪長官吃完這頓飯，過程中有喝酒，但女警才喝了兩杯酒就感覺頭暈目眩，不久便失去意識，行來後則發現遭游姓巡佐帶到中山區錦州街薇閣汽車旅館開房間，所性女警醒來發現游姓巡佐還坐在椅子上。

該女警認為自己酒量不差，返家後覺得失去意識實在太離奇，懷疑自己遭巡佐下藥迷暈，女警和家人商量後決定到醫院驗尿、驗血釐清事實，並在2月中旬向分局督察組檢舉、提告游姓巡佐涉嫌性騷擾。

分局督察系統收案展開調查，經調閱監視器確認女警遭游姓巡佐帶入汽車旅館內，但於公於私游姓巡佐都不應帶女警到摩鐵開房間，督察系統約談游姓巡佐到案，游員否認下藥、辯稱是女警醉倒這才將她帶往摩鐵休息。

但更離奇的是，女警驗血、驗尿報告均無藥物成分反應；導致這起性騷疑雲案件陷入羅生門，但督察系統調認定游員觸犯《性騷擾防治法》依申訴評議流程報請台北市政府裁罰，併依游員與女警硐派出所上班辦公「人地不宜」管理員則，先嚴懲記予一大過處分，並報請市警局調整駐地分局，目前暫調警備隊候用。

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