　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

噁男公車上狂頂高中女　狡辯「勃起障礙」：只有2公分

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客、正妹。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲台中王男在公車上用下體頂女學生臀部，經報警移送法辦，台中地院依性騷擾罪判處王男徒刑9月。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／台中報導

台中一王姓男子於110年3月26日晚間，在公車上用下體頂女學生臀部，女學生告知公車司機後，王男連忙下車逃走。警方調閱監視器循線逮補王男，但王男辯稱自己下體太短，只有2公分，無法性騷擾女學生，不過證據確鑿，台中地院依故意對少年犯性騷擾防治法之性騷擾罪，判處王男徒刑9月，王男不服上訴，被台中高分院判敗訴，全案確定。

王姓男子為性騷擾累犯，110年3月26日晚間7時許又搭上台中客運304線公車，沿臺灣大道往東海大學方向行駛，當時車內擁擠，王男看到穿制服、揹書包的高中女學生站在靠車門的走道上，趁機靠近緊貼在後，以手上紅色外套做掩護，用下體磨蹭女學生的臀部。

女學生不知所措，用書包去擋，但王男還是不搭理，在公車行駛中持續騷擾至少10分鐘，直到等女學生要下車前，向公車司機反應遭一名男子用下體頂臀部，王男看到司機轉頭看他，馬上從後方車門下車逃走，警方獲報調閱監視器，循線查到王男。

王男辯稱，他沒看見女學生穿制服，也不知道她是未滿18歲之人，而且當時乘客這麼多，人擠人難免會有碰觸，如果他的碰觸有讓女學生不開心，那她應該當場大喊有人性騷擾，而且自己有勃起障礙，只有2公分，無法碰到女學生臀部。

經台中地院查閱監視器和公車司機證詞等證據，認為王男性騷擾一事屬實，依故意對少年犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處徒刑9月，王男不服上訴，被台中高分院判敗訴，全案確定。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
兒童打莫德納還BNT？　醫揭「保護力、副作用」解答
社交距離APP「手機變懷爐」　她狂充電喊擾民！網戰翻
已婚檢察官翹班帶正妹「上摩鐵」！　懲戒出爐
快篩實名制藥局明砍半！　藥師嘆：全國僅1%人能買到
超商飲料一直漲！網點名「2老牌」清流：喝起來超爽
這縣市發錢啦！「有條件1萬元」受惠族群搶先看
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中2車對撞！特斯拉轉180度、黑車衝人行道　5人送醫

翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

前檢察官劉彥君已婚身分帶長髮正妹上摩鐵　判罰4月俸

噁男公車上狂頂高中女　狡辯「勃起障礙」：只有2公分

北市萬華角頭藏「3槍75彈」　辯朋友寄放：他說裡面是骨董

機車停台北橋...北市男跳河亡追出弒母案　檢偵結不起訴

排隊買快篩竟抽菸！她勸阻慘被連呼3巴掌　媽媽盃街頭大戰開打

屏東男駕車突右偏「一路擦撞」烏龜翻　酒測值曝光

消防員被免職怒告喊「職場霸凌」　「10大罪狀」一公開狠打臉

只能給87分不能再高！醉駕35噸「公路坦克」　警開出30萬罰單

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

台中2車對撞！特斯拉轉180度、黑車衝人行道　5人送醫

翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

前檢察官劉彥君已婚身分帶長髮正妹上摩鐵　判罰4月俸

噁男公車上狂頂高中女　狡辯「勃起障礙」：只有2公分

北市萬華角頭藏「3槍75彈」　辯朋友寄放：他說裡面是骨董

機車停台北橋...北市男跳河亡追出弒母案　檢偵結不起訴

排隊買快篩竟抽菸！她勸阻慘被連呼3巴掌　媽媽盃街頭大戰開打

屏東男駕車突右偏「一路擦撞」烏龜翻　酒測值曝光

消防員被免職怒告喊「職場霸凌」　「10大罪狀」一公開狠打臉

只能給87分不能再高！醉駕35噸「公路坦克」　警開出30萬罰單

台中2車對撞！特斯拉轉180度、黑車衝人行道　5人送醫

季後賽史上最神！保羅14投全中飆33分　太陽險退老八鵜鶘晉級

交通部參事嗆台鐵運轉　蘇貞昌：請大家尊重台鐵員工

火鍋外帶5折！5大餐飲集團優惠整理包　牛排自取也有85折

待一年就離職！台積電「1問題」美國工程師也搖頭：至少改一下

兒童打莫德納還是BNT？醫揭「保護力、副作用」　不打心肌炎高10倍

誠品豪擲16億　取得老台中人「心中最好逛百貨」使用權

翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

REITs基金利多不斷逆勢吸金！整體規模大增近1成

歐美爆「兒童不明肝炎」日本也疑現首例　醫曝10大警訊

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

母墜樓竟是兒下手　討嘸100元推下4樓

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

下藥想性侵正妹同袍！桃園陸軍中尉被拘提聲押

新北深坑鴿舍火警　鴿子全慘死

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

2個月詐2千多萬　15詐騙黨羽全無罪

邱羅火涉內線撈錢　300萬交保

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

路旁驚見7個紅包　民俗專家解答　

即／遭急流沖走！台中高壓電塔維護工深陷爛泥溺斃

攀登桃園虎頭山、下山女兒鬧失蹤　3天後樹林區被尋獲

更多熱門

相關新聞

即／台中停班課縮為7天　21班、校明起恢復上學

即／台中停班課縮為7天　21班、校明起恢復上學

中央流行疫情指揮中心日前宣布自4月26日起縮短居家隔離天數為「3+4」。台中市長盧秀燕今（28）日宣布，配合中央縮短居隔天數，台中校園暫停實體課程的天數，自即日起由原來的10天縮短為7天；市府也公布雙十國中、長安國小、新光國小等共計21間學校因為確診停班、課的學生明起恢復上課。

台中高鐵特區房市旺　廣吸這3區首購族搶進

台中高鐵特區房市旺　廣吸這3區首購族搶進

即／台中公布3張熱點足跡　夜店阿曼王國入列

即／台中公布3張熱點足跡　夜店阿曼王國入列

即／台中本土確診+621　 高中職以下「停課10天縮成7天」

即／台中本土確診+621　 高中職以下「停課10天縮成7天」

台中大智路100公尺塞8間手搖飲　在地人笑「連螞蟻都選擇障礙」

台中大智路100公尺塞8間手搖飲　在地人笑「連螞蟻都選擇障礙」

關鍵字：

性騷擾台中

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

快訊／艾力克斯「一家四口全確診」！

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

新娘挺孕肚出場　長太幼齒遭疑「國中生結婚」

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面