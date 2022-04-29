噁男公車上狂頂高中女　狡辯「勃起障礙」：只有2公分

▲台中王男在公車上用下體頂女學生臀部，經報警移送法辦，台中地院依性騷擾罪判處王男徒刑9月。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／台中報導

台中一王姓男子於110年3月26日晚間，在公車上用下體頂女學生臀部，女學生告知公車司機後，王男連忙下車逃走。警方調閱監視器循線逮補王男，但王男辯稱自己下體太短，只有2公分，無法性騷擾女學生，不過證據確鑿，台中地院依故意對少年犯性騷擾防治法之性騷擾罪，判處王男徒刑9月，王男不服上訴，被台中高分院判敗訴，全案確定。

王姓男子為性騷擾累犯，110年3月26日晚間7時許又搭上台中客運304線公車，沿臺灣大道往東海大學方向行駛，當時車內擁擠，王男看到穿制服、揹書包的高中女學生站在靠車門的走道上，趁機靠近緊貼在後，以手上紅色外套做掩護，用下體磨蹭女學生的臀部。

女學生不知所措，用書包去擋，但王男還是不搭理，在公車行駛中持續騷擾至少10分鐘，直到等女學生要下車前，向公車司機反應遭一名男子用下體頂臀部，王男看到司機轉頭看他，馬上從後方車門下車逃走，警方獲報調閱監視器，循線查到王男。

王男辯稱，他沒看見女學生穿制服，也不知道她是未滿18歲之人，而且當時乘客這麼多，人擠人難免會有碰觸，如果他的碰觸有讓女學生不開心，那她應該當場大喊有人性騷擾，而且自己有勃起障礙，只有2公分，無法碰到女學生臀部。

經台中地院查閱監視器和公車司機證詞等證據，認為王男性騷擾一事屬實，依故意對少年犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處徒刑9月，王男不服上訴，被台中高分院判敗訴，全案確定。