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擬開放海外寄回快篩試劑免申請　食藥署：一週內有結果

▲▼全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲快篩試劑。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

國內COVID-19疫情確診數迅速竄高，快篩需求爆增，民眾也因買不到快篩抱怨連連；諸多立委關切何時可開放快篩從海外寄回、不再卡海關，衛福部食藥署表示，正研議開放特定品項一定數量免申請，一週內有結果。

立法院財委會邀請行政院主計總處、審計部以及相關部會就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告，朝野立委均十分關注當前快篩試劑供不應求的問題。

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國民黨立委賴士葆、林奕華等人均喊話，國內快篩試劑量能不足，海外親友寄快篩來台又被卡在海關，希望衛福部趕緊開放。

林奕華進一步指出，去年口罩不夠的時候，靠著行政院長蘇貞昌一句話，海外購口罩250片以下免申請許可；如今匡列標準愈放愈寬，民眾需要透過快篩確認身體狀況，衛福部應盡快考慮在一定數量以內，不需要申請。

衛福部食藥署副組長錢嘉宏回應，內部已有初步共識，未來會針對特定品項，開放民眾在一定數量免申請，「已經在草擬、會儘速」。

林奕華追問會議何時會有結論，錢嘉宏表示，目前正朝這個方向討論，不過快篩涉及防疫使用，東西還是要準確，原則上會限制在核准的品項，要有EUA且一定數量內，一週以內一定會有結果。

賴士葆今天也提出臨時提案，請衛福部會同財政部一週內開放至6月底前，自國外郵寄自用一定數量且符合台灣EUA核准的國外家用快篩試劑，可免填相關文件證明，在疫情日益嚴重的高峰期，民眾可及時獲得足夠的快篩試劑，不必排隊苦等，也可減緩醫療人員工作壓力。

賴士葆表示，經過與衛福部食藥署討論，一定數量將由食藥署決定，且僅限進口取得EUA的廠商，食藥署已經準備這樣做了。此臨時提案經過文字修正後，順利通過。

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