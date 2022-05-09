8日全台快篩才賣一半！　他揭「快篩去哪裡」：可參考新加坡模式

▲疫情升溫，也讓快篩需求量大增。（圖／記者姜國輝攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情升溫，讓快篩需求量大增，各縣市也出現民眾排隊買快篩的情況，對此，台北市議員參選人詹為元表示，根據8日家用快篩試劑實名制販售的統計，有將近一半的快篩試劑沒賣出去，詹指出，為什麼民眾買不到快篩，可能跟各地需求不均、物流與藥局休假兩點有關，政府應參考新加坡的方式，扶植培養國內快篩廠商，並建立自動販賣機販售。

詹為元表示，根據5/8家用快篩試劑實名制販售的統計，該日可販售數量唯277,494人份，但已售出僅有145,519人份，售出率為52.4％，「換句話說，有將近一半的快篩試劑沒賣出去耶，那為什麼我們這些小老百姓就是買不到？」

對於快篩試劑去處，詹為元指出問題有二，包含：

問題點一：各地需求不均

可能的問題點在於各地需求不同，畢竟全台灣確診有六成以上集中在雙北市，所以雙北市民對快篩需求孔急，而外縣市某些地區對快篩試劑或許需求沒這麼強烈，因此造成分配不均的問題。

詹為元指出，國民黨議員黃明賢率先點出這問題。各地縣市政府應衡量在地人口數以及需求程度，將戰備快篩試劑儲備完成後，多餘的應該釋出給其他更需要快篩試劑的縣市。中央政府應該仿照口罩或疫苗時設置快篩試劑的緊急應變中心平台(EOC, Emergency Operation Center)來協調調度。

詹為元表示，如果中央政府不做，目前掌握過半數的國民黨及地方政府也應該發揮人溺己溺的精神，主動發起建立EOC平台，不分黨派的支援調度，讓全國度過難關。

問題點二：物流與藥局休假

物流業者周末人力比較吃緊，因此運送時間需拉長甚至無人運送。另外藥局也非全天候開放，週日許多藥局休息，因此儘管配送快篩去沒開門賣導致沒有完全銷售出去的窘境。

詹為元指出，這些都是可以克服的問題，原因聽起來很合理，但其實都可以用其他方式解決。另外也可以參考新加坡的方式，他們早在2020年就扶植培養國內快篩試劑廠商以及生產量能，並且減少接觸以及增加便利性與可及性，在全國遍布快篩試劑的自動販賣機，如此一來就可以解決藥房假日沒開門的問題。

對於快篩亂象，詹為元表示，總之，大家都在搶、大家都在缺快篩試劑的時候，卻有將近一半的快篩試劑沒賣出去，這真是極其諷刺的事情。