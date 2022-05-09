31歲女突嘴歪眼斜急就醫　疑「洗髮未吹乾」騎車趕上班致面癱

▲河北一名女子洗完髮未吹乾便趕著騎車出門上班導致特發性面癱。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

河北衡水一名31歲女子洗完頭後騎車趕著去上班，結果，當天晚上先是覺得右臉有點麻麻的，彷彿睜著眼睛睡覺，隔日醒來便發現右眼完全閉不上，喝水的時候還會從嘴角漏水，急忙去醫院診治。醫生接診後發現，女子為特發性面癱（特發性顏面神經麻痺，下同），主因是洗完頭沒有吹乾就騎車去上班。

▲醫生接診後發現該名女子右臉肌肉癱瘓。（圖／翻攝山海視頻）

《山海視頻》報導，女子就診時，醫生發現該名女子進門時呈現「嘴歪眼斜」的狀態，經診斷應為常見的「特發性面癱」。經醫生仔細詢問後發現，這名女子洗完頭髮後沒有吹乾便騎著電動車趕去上班，先後出現右臉麻木、右眼無法閉合等症狀，到醫院就診已是第三天。

▲特發性面癱（顏面神經麻痺）特徵為3日內症狀出現達到頂峰，需儘早就醫治療。（圖／翻攝山海視頻）

醫生表示，該名女子拿出之前的照片，是一名非常漂亮的姑娘，但進到醫院時，右臉肌肉是癱瘓的狀態，不能皺眉、眼睛也闔不上，經過約十天的治療，症狀才恢復一大部分，還需要持續治療復健。

醫生提到，根據統計，每年約十萬人中會有13至53人得到特發性面癱，特點是在發病的3天內症狀會迅速達到頂峰，「一般人若感到面部麻木或耳朵周圍疼痛的症狀出現，一定要及時就醫。」