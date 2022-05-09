舊iPhone降速挨告！蘋果賠付百億　果粉獲最低400元賠償

▲蘋果因為降速舊iPhone遭到開罰。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

先前蘋果惹上一件訴訟案件，原告表示蘋果在2015年時更新iOS 9後，故意降低iPhone 4S的速度，目前蘋果也同意和解，將向每名受影響的iPhone 4S用戶賠付15美元，約為新台幣447元。

根據外媒MacRumors報導，這起集體訴訟最初是在2015年12月提出，原告代表紐約和新澤西的一群iPhone 4S客戶向蘋果提起訴訟。起訴書中提到，當消費者將iOS 9下載到他們的iPhone 4S上時，手機的運行速度明顯下降。原告認為，蘋果虛假宣傳iOS 9與iPhone 4S兼容性，iOS 9大大降低了iPhone 4S設備的性能。

和解協議中提到，蘋果將撥出2000萬美元來賠償紐約和新澤西州受影響的iPhone 4S用戶。不過想要獲得賠償的用戶必須提交聲明，需詳細描述iOS 下載到iPhone 4S上後，手機性能出現大幅下降。

此外，蘋果先前也因為iPhone限制速度而遭到處罰，搭載 iOS 10.2.1以上版本的 iPhone 6、iPhone 7 系列及 iPhone SE 用戶提供25美元補償。而這兩次和解，預估蘋果將付出3.3億美元以上代價，約為新台幣97億元。