搭載「類macOS」系統、絞鍊式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

▲蘋果新專利也包含絞鍊式鍵盤部分。（圖／取自Patenly Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

未來的筆電可能有多種樣態！近期美國專利商標局通過蘋果一項新的專利，根據外媒Patently Apple報導指出，這項專利內容為絞鍊式 iPad 鍵盤配件，並且使用類似 macOS 界面的 iPad，可能可以實現將平板變為筆電的新功能。

這項新專利鍵盤具有多種安裝模式，為用戶提供更大的靈活性，專利中展示類似 MacBook 的產品，其中帶有 macOS UI 的 iPad 以磁性方式連接到新鍵盤上。鍵盤的鉸鏈可支援 Apple Pencil。預計也可以連接更多設備，例如相機、投影機或麥克風。

▲蘋果新專利讓iPad搭載類似筆電的作業系統。（圖／取自9to5mac）

根據這個新的專利，蘋果似乎有可能考慮推出 MacBook、iPad 的混合產品。彭博社記者Mark Gurman 先前也提到了關於iPad功能的看法，他認為iPad的軟體效能趕不上硬體，因此應該為專業的用戶推出升級版本的作業系統，例如macOS。

根據外媒9to5mac報導，目前預計今年 6 月即將舉行的全球開發者大會 (WWDC) 上會發布更多新的 Mac，但這項「混和產品」是否會問世還不確定。