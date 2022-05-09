北市稱73萬劑快篩沒收到？　真相曝「北市要求中央分3天配送」

▲亞培快篩試劑,。（圖／記者李薇攝）



記者陶本和／台北報導

針對快篩試劑的議題，衛福部長陳時中近日表示，台北市提報12萬劑，中央給了73萬500劑；而北市反擊，沒有要12萬給73萬，73萬劑還沒送到。對此，《東森新媒體》記者向中央單位查證，北市向中央回報要分別於9日、11日、13日配送30萬、23.5萬、19.5萬劑。

台北市長柯文哲近日抱怨自己太相信中央的話，才會刪除28億預算。不過，被民進黨市議員簡舒培揭露，北市府編來議會審查的28億預算，只說要買疫苗，沒有說要買快篩，也就是說，柯文哲「刪28億是因為中央答應給快篩」完全就是胡扯說謊。

至於快篩的議題，陳時中8日表示，台北市提報12萬劑，中央給了73萬500劑，這些數量不會不夠，甚至高於全國平均值。但是，台北市府發言人陳智菡反擊，12.5萬劑是中央給北市居家隔離民眾的用量，根本沒有要12萬給73萬的事情，且73萬劑也還沒送到。

對此，《東森新媒體》記者向中央單位查證，中央疫情指揮中心是在5月6日以電子郵件方式通知各縣市，請各縣市回報「速配點」與「收件人資訊」；而台北市政府方面，回報要在5月9日、5月11日、5月13日，分別配送30萬、23.5萬，以及19.5萬劑。