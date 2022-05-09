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直擊／全聯開賣快篩！消費者嘆「公司要求每天戳」：能買一支是一支

記者林育綾／台北報導

本土疫情延燒引發「快篩之亂」，經濟部主導下今（9）日開放超商超市等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，由於購買渠道擴大，記者上午直擊全聯台北文湖店，現場並無擁擠排隊人潮，在10點開賣前門口約有6名消費者領號碼牌排隊，其中還有消費者感嘆，被公司要求每天都要篩，所以能買一支是一支，希望價格能再加親民，「畢竟一次180元也是負擔」。

▲▼全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲全聯開賣亞培快篩，並以專責櫃檯來服務購買的消費者。（圖／記者呂佳賢攝）

響應政府便民防疫政策，全聯福利中心今上午10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。而全聯除了以專責櫃檯來服務，與其他結帳櫃檯區隔，並發放號碼牌提供排隊民眾購買。

▲▼全聯開賣快篩試劑，消費者領號碼牌購買。（圖／記者呂佳賢攝）

▲全聯開賣快篩試劑，發放號碼牌讓消費者領取購買。（圖／記者呂佳賢攝）

其中劉先生上午約9點半來排隊就拿到「頭香」1號，他表示在昨日得知資訊，就來購買，因為家中人口較多，雖然一次只能買一組，但還是覺得在超市購買比去藥局還方便，對於價格一組180元認為「已經比之前便宜了，還可以接受」。

鍾小姐也說，目前價格覺得蠻公道，還能接受，加上超市的購物環境比較寬敞舒適，之前看藥局都擠在騎樓下排隊，很擁擠。彭先生則說，之前也沒買到藥局實聯制快篩，這次看到超市開賣，心想來碰碰運氣，也覺得還好人不多，不過他認為實名制價格1支100元比較合理，180元「還是太貴」。

▲▼全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲全聯開賣亞培快篩，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。（圖／記者呂佳賢攝）

另一名消費者張先生則透露，要採買是因為被公司要求「每天都要篩，才能進公司」，所以需求量很高，也覺得買不到非常困擾，雖然開放超市購買，但也一次只限購買一組，用完了之後「明天又沒了」，如果公司繼續要求那就不夠。他也期望價格還能再更便宜一點，「畢竟一次180元也是負擔」。

▲▼全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲全台快篩之亂！有消費者無奈感嘆，被公司要求每天都要篩。（圖／記者呂佳賢攝）

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