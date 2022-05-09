亞培快篩賣180元「嫌貴沒人搶」？陳時中：會請廠商適時降價

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者李佳蓉／台北報導

快篩試劑民眾搶買，由政府提供的「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」今（9）日於北北基桃8大通路販售。在今日疫情記者會中有記者詢問一劑賣180元，民眾覺得太貴是否有降價空間？指揮官陳時中回應，「如果大家覺得貴，我們會請廠商他們要適時的降價。」

在今日疫情記者會中，有記者詢問，「八大通路開賣快篩試劑，亞培180元沒有出現搶購潮，民眾覺得太貴是否有降價空間？」陳時中回應，在超市賣就是有市場的機制在，如果大家覺得貴，我們會請廠商他們要適時的降價。

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▲亞培快篩試劑。（圖／記者蕭筠攝）

由政府提供之「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」今（9）日於北北基桃之8大通路販售，包括4大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社，其中，超商及全聯、康是美每店僅配給50劑，而屈臣氏、美廉社則陸續到貨開賣，每人限購1組，售價180元。

另，OK mart表示全門市同步於會員Line群組提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入400元，及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入200元，共2種快篩劑販售，採會員預購制，售完為止；至於政府提供之亞培快篩，業者強調將會持續供貨，民眾可隨時到店購買。