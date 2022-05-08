連10天破萬！別依賴政府　醫：專線打不通，自己Google

記者陳俊宏／綜合報導

7日新增4萬6377名本土確診，再創新高，也是連10天破萬例。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，自主防疫越來越重要，不要依賴政府告訴你要做什麼，不要等待人通知，專線打不通，你有自己找過網頁了嗎？自己Google找正確的衛教知識來看。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，除非急症，儘量別去醫院，醫院現在要進入戰鬥模式了，醫院有新冠的中重症，還有原本就有的疾病需要醫治，體貼醫護人員，為他們加油最好的方式就是把醫療量能留給最需要的人。

▼7日新增4萬6377名本土確診。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧指出，輕症確診者從10天改為7天自動解隔一事，和大家報告過，很多國家現在其實都抓到5天了，新加坡甚至是72小時後開始做快篩，陰性即可出門，這是因為Omicron病毒量在6天後就大幅下降，特別是打疫苗者，這方面未來應該也會繼續有機會縮短的。

林氏璧認為，自主防疫越來越重要，不要依賴政府告訴你要做什麼，不要等待人通知，專線打不通，你有自己找過網頁了嗎？自己去Google，自己去找正確的衛教知識來看，自己要有處理的能力。

「接下來要依賴的是公民素質，與其詛咒黑暗，不如點亮蠟燭。」林氏璧說，大家一起互相提醒，傳遞正確的衛教知識，錯假消息到你為止，加油撐過Omicron的高峰！