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5天破7.3萬例！醫揭「確診關鍵9天」　點名這類人回到三級少外出

記者陳俊宏／綜合報導

2日新增1萬7801例本土確診，再創歷史新高，也是連5天破萬，這5天確診相加超過7.3萬人。對此，台大感染科前醫師林氏璧分享民眾如果卻診了，要掌握「關鍵9天」，「前4後5」傳染力最高不要傳給他人。他也提醒，60歲以上老人家建議可以減少外出，回到去年五月三級時的防疫強度，特別是沒有打疫苗的，請躲好躲滿。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，如果你確診，「從有症狀日往前抓4天，往後抓5天，這是你要特別注意的，因為這是最有傳染力、呼吸道病毒量最高的時間段。」

林氏璧表示，往前抓4天還有發病5日內，通知這些你接觸過的親朋好友同事，特別是有脫下口罩面對面過的，請他們注意自身健康；往後抓5天，留在家中一人一室和家人分開，等候公衛人員通知，注意自身健康狀況，看有無出現重症的警示症狀，若有出現馬上打119就醫。

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▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫,圖為市府轉運站前。（圖／記者李毓康攝）

▲▼去年5月三級警戒期間，民眾「自主封城」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧指出，警示症狀包括：喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、無發燒（體溫低於38℃）情形下心跳大於每分鐘100次、無法進食或喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少；另外，也可使用血氧偵測儀監測，平時就可測一下知道自己的基準值，血氧濃度若掉到94%以下就要小心，90%以下要緊急送醫。

林氏璧說，絕大多數的人特別是已經打過疫苗者，不需任何治療，靠自身免疫力就能康復，隔離期間可使用止痛、退燒以及緩解症狀的藥物來減輕不適；如經過2~3天，精神上症狀上沒有逐漸改善，高燒不退，可能也要考慮就醫，若有改善，就不需太多擔心，目前居家照護需要隔離到10天。

林氏璧提醒，60歲以上老人家建議可以減少外出，回到去年五月三級時的防疫強度，特別是沒有打疫苗的，請躲好躲滿，當然還是希望您能考慮施打疫苗，一切都不嫌晚，僅打一劑也是有一定的防重症效果！

林氏璧表示，家有老人家和4~5歲以下幼兒，家中成員疫苗建議打好打滿，疫苗雖然無法完全防感染，但感染後病毒量降的也比較快，還是多少有幫助；掌握以上原則，不管政策怎麼改變，不管有沒有公衛人員聯絡，你自己要很清楚「前4後5」傳染力最高不要傳給他人，怎樣狀況要緊急送醫，祝福大家都能平安健康！

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