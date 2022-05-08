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首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲典型梅雨鋒面要來了。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇7日在臉書表示，今年第一波典型梅雨鋒面，預期西南季風進南海時間落在周四，鋒面則在周五抵達，正好配合，同時鋒面有滯留性，從周五到預報末期的下周二（5/17）都停留在台灣附近，各地容易降雨，並有局部豪大雨發生機會。

吳聖宇說，以更長時間的預測來看，到下周五（5/20）前鋒面都有持續滯留影響的可能性，先提醒大家注意活動安排，並且提早做好準備。

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▼5/12天氣預測圖。 （圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▼5/13天氣預測圖。 （圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四今年梅雨季第3道鋒面逐漸接近，中部以北有局部陣雨或雷雨的機率，愈晚愈提高，天氣仍偏暖；周五鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣，氣溫驟降、明顯轉涼，應注意！

吳德榮指出，期末的模擬則顯示，周六至下周二鋒面皆在台灣附近南北徘徊，為梅雨季第一波滯留鋒；由於理論的限制，模式模擬滯留鋒大尺度型態的改變，具有參考價值，但模擬其中發展的中、小尺度對流系統的時空分布，則已超過理論極限，有很大不確定性，需持續觀察。

對此，中央氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，周五今年梅雨季第一道鋒面接近，中部以北及東北部整天有短暫陣雨或雷雨，雨勢比較明顯，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周六鋒面加上東北季風影響，西半部和東北部有短暫陣雨或雷雨，雨勢比較明顯，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

趙竑說，該波鋒面還不是「滯留型」，仍屬於「移動型」，因有很明顯冷空氣，但雨勢滿明顯的。

▼5/14-5/17天氣預測圖顯示，鋒面都停留在台灣附近。 （圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

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