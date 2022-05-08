今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

▲今天氣轉不穩定。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；周六至下周二鋒面皆在台灣附近南北徘徊，為今年梅雨季第一波「滯留鋒」。對此，中央氣象局預報員趙竑則表示，該波鋒面還不是「滯留型」，仍屬於「移動型」，但雨勢滿明顯、溫度下降。根據氣象局預報，台北市周四高溫還有32度，周五剩下25度，降幅達7度。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（8日）和周一華南雲雨區東移影響，各地都有降雨機率，要留意東半部和西半部山區雨勢會比較大一點；周二至周四水氣稍減少，東半部有整天性局部短暫陣雨，午後大台北和各地山區有局部短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周五今年梅雨季第一道鋒面接近，中部以北及東北部整天有短暫陣雨或雷雨，雨勢比較明顯，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周六鋒面加上東北季風影響，西半部和東北部有短暫陣雨或雷雨，雨勢比較明顯，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

一周溫度部分，趙竑表示，今高溫降1、2度，北部、東半部27-28度，中南部29-31度；周三、周四各地比較溫暖，都有30度以上，其中南部局部近山區可能來到35、36度；鋒面過後，溫度一直降，預估最冷時間點落在周六，北部低溫19度、其他地區20-21度，北部高溫20-21度，其他地區23-24度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四今年梅雨季第3道鋒面逐漸接近，中部以北有局部陣雨或雷雨的機率，愈晚愈提高，天氣仍偏暖；周五鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣，氣溫驟降、明顯轉涼，應注意！

▼吳德榮提醒，周五鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

吳德榮提醒，期末的模擬則顯示，周六至下周二鋒面皆在台灣附近南北徘徊，為梅雨季第一波滯留鋒；由於理論的限制，模式模擬滯留鋒大尺度型態的改變，具有參考價值，但模擬其中發展的中、小尺度對流系統的時空分布，則已超過理論極限，有很大不確定性，需持續觀察。

對此，趙竑指出，該波鋒面還不是「滯留型」，仍屬於「移動型」，因有很明顯冷空氣，但雨勢滿明顯的。