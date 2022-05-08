俄25歲坦克大賽冠軍上戰場！被烏軍擊中喪命　遺體7周才尋獲

▲世界坦克大賽冠軍巴薩諾夫（Bato Basanov）戰死烏克蘭。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯25歲男子巴薩諾夫（Bato Basanov）是世界坦克大賽冠軍，能以時速80公里的速度射擊，表現亮眼。只不過，在俄羅斯總統普丁下令展開特別軍事行動後，他就被派往烏克蘭，因坦克被烏軍擊中喪命，遺體7周後才被找到。

綜合每日郵報等報導，巴薩諾夫來自莫斯科以東約5600公里的布里亞特（Buryatia），去年參加坦克冬季兩項大賽奪得世界冠軍，優異表現受到讚賞。令人關注的是，身為下士的他在莫斯科州阿拉比諾訓練場上，能以時速80公里的速度進行射擊，且未漏掉任何一個標靶，亮眼成績受到讚賞，也被封為坦克兵王牌。

Russian ace tank commander, 25, crowned world’s best in international war games, killed after being sent to Ukraine

Bato Basanov's conflict ended in death when his tank was hit in Ukraine pic.twitter.com/ZXXX3Xg83Z — Chootchy Face (@chootchyface) May 7, 2022

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）把常規的坦克冬季兩項大賽視為軍事威望活動。在普丁下令對烏克蘭展開特別烏克蘭軍事行動後，巴薩諾夫被分派到俄羅斯防空部隊，擔任第37獨立近衛摩托化步兵旅坦克營第一連的砲手。

然而真實戰場與坦克大賽截然不同，巴薩諾夫因坦克被烏軍擊中喪命，他的遺體在7周後才被找到，並於6日舉辦葬禮。

俄羅斯一名不願透露姓名的軍事專家表示，普丁政府的坦克現代化成果拙劣，讓俄軍坦克在光學、瞄準技術上比烏克蘭用西方裝備升級的老舊坦克還要更差。