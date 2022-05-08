俄羅斯連爆多起不明火災　國防部研究大樓、儲油設施遭殃

▲俄羅斯近期不明火災頻傳。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯境內近期接連傳出不明火災意外，地點包括國防研究機構、儲油設施及立場親俄的出版社等。俄羅斯把部分事件歸咎於烏克蘭，但基輔政府否認參與其中。

依據新聞週刊（Newsweek）統計整理，光是4月俄羅斯就發生8起神秘火災事件，包括靠近烏克蘭國界的俄羅斯城市貝爾哥羅德（Belgorod）一處油庫，當地政府政府證實有2名工人受傷，俄方更把此案歸咎於烏克蘭，宣稱是烏克蘭武裝部隊2架直升機低空越境進行空襲。

▲俄國邊境儲油設施4月1日起火，俄羅斯指責烏克蘭發動空襲。（圖／路透）

同月21日，莫斯科西北部特維爾市（Tver）的俄羅斯航空太空軍中央研究所發生火災，依據當時統計至少7死30傷。

而5月截至5日則有4場火災，其中包括烏拉山脈附近一間彈藥工廠，因大規模爆炸引發火勢，造成至少2死3傷。5月3日，莫斯科一間立場親俄的出版社Prosveshchenie倉庫發生大火；依據當地媒體揭露，在俄羅斯入侵烏克蘭後，這間出版社就要求員工把教科書內關於烏克蘭的「不當內容」刪除。

俄羅斯近期數周發生多起重要機構失火及爆炸事件，且原因不明，俄方並未詳細說明導致火災發生的原因，但把部分事件歸咎於烏克蘭。不過面對俄方指控，基輔政府否認參與其中。

▼ 俄羅斯航空太空軍中央研究所發生火災，火勢讓大樓屋頂坍塌，至少7死30傷，有人跳窗逃生。（圖／達志影像／美聯社）