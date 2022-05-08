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烏軍強勢反攻！俄軍「勝利日」前夕重大挫敗　撤退連炸3橋阻追兵

▲▼ 烏克蘭部隊7日在哈爾科夫地區與俄軍戰鬥。圖為烏克蘭軍隊,烏軍。（圖／路透）

▲烏克蘭部隊7日在哈爾科夫地區與俄軍戰鬥。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯將於9日迎來重要節日「勝利日」，不過如今俄軍卻面臨新的重大挫敗，烏克蘭軍隊7日發起強勢反攻，重新奪回第二大城哈爾科夫東北部5處村莊。烏方表示，俄軍明顯從哈爾科夫周邊地區撤退，炸毀3座橋梁，阻斷烏軍追擊。

綜合紐約時報、路透報導，俄軍過去數周持續在烏克蘭東部推進，隨著勝利日的即將到來，加強攻勢，但卻受到烏克蘭部隊的強力反攻。

烏克蘭軍方報告指出，俄軍自哈爾科夫周邊地區撤退，在烏克蘭部隊的追擊之下，俄方在哈爾科夫東北方19公里處炸毀3座橋梁。這意味著俄羅斯軍人正試著阻斷烏方追兵，且近期沒有立即返回的計畫。

烏克蘭一名高官表示，俄軍摧毀橋梁的舉動，不是他們主動後撤，而是「我們把他們趕走」，奪取哈爾科夫的戰鬥尚未結束，俄軍正在企圖重新集結發動進攻。

軍事人士認為，俄軍此舉與上個月撤離基輔北部切爾尼戈夫（Chernihiv）的行動類似。軍事歷史學家卡根（Frederick W. Kagan）分析，俄軍可能已經下達撤退至某處的命令，目前正試著建立一道防線。

華府智庫「戰爭研究所」分析指出，烏軍在過去一周重新奪回哈爾科夫郊區多個城鎮村莊，完全收復哈爾科夫已指日可待，迫使俄方考慮是否調派原本計畫部署至烏東的兵力，協助保衛哈爾科夫郊區陣地。

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