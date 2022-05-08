　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

▲公共電視董事會目前處於看守期，卻傳出公視未報備董事會就接受指示開辦「國際影音平台」。（圖／ETtoday資料照）

▲公共電視台。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

第七屆公廣董監事預計9日審查通過，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，公廣董監事審查委員羅世宏基於利益迴避原則，應該知所進退、主動請辭。時代力量立法院黨團總召邱顯智批評，在國民黨推薦的審查委員中，甚至有自家前立委，誰沒有遵守利益迴避，答案已經非常清楚。

羅世宏則表示，他是時代力量推舉的審查委員，依法必須行使審查職權，也會秉持公正獨立的態度來從事審查工作，不受不當的政治干擾所影響。

媒體報導，公廣董監事審查委員羅世宏不僅是台灣事實查核中心董事，也是媒體觀察基金會董事長和華視公評人，但公廣董事被提名人胡元輝和黃兆徽分別擔任事實查核中心董事長和教育總監，彼此關係被質疑宛如「自己人審自己人」。

對此，邱顯智8日受訪時指出，公視的問題就像一鍋煮壞的粥，火候不對、水份乾涸、成份偏差，長期掌廚的國民黨不思檢討改進，還來怪正常加米加水的時代力量，這種邏輯令人匪夷所思。

邱顯智說明，公共電視董監事會，必須跨過審查委員會4分之3以上同意的超高門檻，導致少數4分之1委員就可以杯葛董監事的產出。從第四屆開始，每屆董事會的審查都難產卡關，是藍綠互鬥互卡下的惡果。

邱顯智批評，對於國民黨無視自身責任與過去作為，再次利用抹黑鬥爭意圖染指公廣集團，藉以圖謀自身利益的作法，他感到非常遺憾。

邱顯智強調，更何況在國民黨的推薦審查委員中，甚至有自家前立委，以及馬英九基金會創會董事，誰沒有遵守利益迴避，誰在用政治力染指公視，答案已經非常清楚，就是國民黨。

另外，時代力量立委王婉諭稍早也發布聲明回應，對於國民黨此次抹黑式的發言，她感到十分荒誕與困惑。公廣集團的沉痾，包括一直以來的定位不明、編組體制僵化、財源不足等，這些全都是在國民黨執政時期就留下的積習。

王婉諭也說，公共電視目前最主要的問題是董監事會的組成，由於董監事的選出，必須由審查委員會4分之3以上同意的高門檻，導致少數4分之1委員就可以杯葛董監事的產出。公視的董事從第四屆開始，每屆都難產，董事會的審查難產卡關，是藍綠惡鬥、互卡下的惡果，結果導致任期延宕，董事會難以發揮功能。

王婉諭認為，長達幾十年的公廣集團問題，造成這幾年民眾對公共電視的信心全無，而國民黨居然無視這個嚴重的後果，再次利用抹黑的政治鬥爭意圖染指公廣集團，藉以圖謀自身利益。

王婉諭批評，這種毫無自省、將公廣問題全都推給小黨所推薦無黨籍學者的作為，顯見國民黨毫無羞恥之心，更何況在國民黨的推薦審查委員中，甚至有自家前立委，以及前總統馬英九基金會創會董事。

王婉諭強調，如果國民黨的黨意真的要談中立、利益迴避，請先檢討自己，勿再用骯髒的手段，抹黑真心為台灣公廣集團認真審查的學者。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
產險業者痛批「理賠大亂」！　金管會回應了
快訊／全聯明早開賣快篩！　383家門市可買
產險業者跳腳、怒批金管會太鴨霸！　反對「數位健康證明」取代診
上海傳實施「一人感染、全樓轉運」　公安直接上門：不配合就強制
快訊／經濟部證實：四大超商明起開賣快篩
2寶媽一天工作19小時！　衛生局內部狀況曝
別跟100萬過不去！　只有這類人取消「電子圍籬」
快訊／今增12死！　本土+44294例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

確診居隔第2天　黃捷臉書曝現況：痰變多、整天狂喝水

新北補助低收入戶買快篩劑 　「每人500元」13日直接匯進戶頭

賴清德千字文送別黃先柱　「他是可以把背後交給他的人」

別跟100萬過不去！只有這類人取消「電子圍籬」　今起才適用新制

快訊／新北再添2處PCR篩檢站　今一口氣4.7萬人解隔

「兩週疫情敗光兩年成果」　他氣炸：人民只能自求多福

打臉柯文哲！北市刪28億防疫預算　議員還原時間軸曝真相

LIVE／新北+17948「學生快篩陽=確診」　侯友宜最新說明

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

確診居隔第2天　黃捷臉書曝現況：痰變多、整天狂喝水

新北補助低收入戶買快篩劑 　「每人500元」13日直接匯進戶頭

賴清德千字文送別黃先柱　「他是可以把背後交給他的人」

別跟100萬過不去！只有這類人取消「電子圍籬」　今起才適用新制

快訊／新北再添2處PCR篩檢站　今一口氣4.7萬人解隔

「兩週疫情敗光兩年成果」　他氣炸：人民只能自求多福

打臉柯文哲！北市刪28億防疫預算　議員還原時間軸曝真相

LIVE／新北+17948「學生快篩陽=確診」　侯友宜最新說明

穀保因疫情退出王貞治盃！5好手將投入選秀

「媽媽的世界很小...」　桃園市議員參選人張碩芳母親節告白

57歲的他才是抖音始祖！　5年前是全網第二...只輸羅志祥

30年磨一劍　搶救台南女力戰將姚正玉

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

俄25歲坦克大賽冠軍上戰場！被烏軍擊中喪命　遺體7周才尋獲

鬼父半夜進房！國中女腳夾緊傳訊同學：救我　他求輕判下場曝

彰化議員造謠「高雄官員免費快篩」遭函送　高市府怒搬法條要送辦

接連2次送肉粽　怕「煞」沒送走...和美5／20祈安法會登場　

最貴合約？房東說先付2個月押金才能看合約　網勸逃

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

快訊／新北宣布：即日起學生「快篩陽」比照確診處理

別跟100萬過不去！只有這類人取消「電子圍籬」　今起才適用新制

刪28億元預算　柯：錯在太相信中央

真的撐不住！醫院量能吃緊　她揭基層求救信：醫護比是1比無限大

國台辦稱願助台買快篩　陸委會回應

快訊／新北再添2處PCR篩檢站　今一口氣4.7萬人解隔

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

兩週疫情敗光兩年成果　人民只能自求多福

連爆快篩之亂內幕被禁言　徐巧芯：3個月後見

民眾買嘸快篩　黃珊珊：這不是共存是棄守

今起取消居隔者電子圍籬　侯友宜：中央若早10天做民怨會較少

國台辦願助買快篩　柯文哲這樣說

北市刪28億防疫預算　議員還原時間軸曝真相

經濟部反擊「棄守說」　柯回應了

更多熱門

相關新聞

立委自嘲「地質系畢業太冷門」！　釣出炎亞綸笑回

立委自嘲「地質系畢業太冷門」！　釣出炎亞綸笑回

台灣賽車教父「廖老大」平時常開直播和網友互動，日前因為「打龜號」成為台灣之光，知名度跟著上漲，近日在直播中表示，大學讀「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」5科系的學生，若無學以致用不如不唸，再度掀起話題，引來地質系立委王婉諭及藝人炎亞綸回應。

竹縣護理之家虐嬰「抓腳甩上桌」　她爆鄭宏輝妻經營

竹縣護理之家虐嬰「抓腳甩上桌」　她爆鄭宏輝妻經營

縣市表揚模範母親　「侍奉公婆」竟成評選標準

縣市表揚模範母親　「侍奉公婆」竟成評選標準

廖老大科系論引戰　為自己負責就好

廖老大科系論引戰　為自己負責就好

本土案例超越境外　時力：10+7不合時宜

本土案例超越境外　時力：10+7不合時宜

關鍵字：

公廣集團羅世宏邱顯智王婉諭時代力量

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

快訊／今增12死！本土+44294例

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面