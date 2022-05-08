國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

▲公共電視台。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

第七屆公廣董監事預計9日審查通過，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，公廣董監事審查委員羅世宏基於利益迴避原則，應該知所進退、主動請辭。時代力量立法院黨團總召邱顯智批評，在國民黨推薦的審查委員中，甚至有自家前立委，誰沒有遵守利益迴避，答案已經非常清楚。

羅世宏則表示，他是時代力量推舉的審查委員，依法必須行使審查職權，也會秉持公正獨立的態度來從事審查工作，不受不當的政治干擾所影響。

媒體報導，公廣董監事審查委員羅世宏不僅是台灣事實查核中心董事，也是媒體觀察基金會董事長和華視公評人，但公廣董事被提名人胡元輝和黃兆徽分別擔任事實查核中心董事長和教育總監，彼此關係被質疑宛如「自己人審自己人」。

對此，邱顯智8日受訪時指出，公視的問題就像一鍋煮壞的粥，火候不對、水份乾涸、成份偏差，長期掌廚的國民黨不思檢討改進，還來怪正常加米加水的時代力量，這種邏輯令人匪夷所思。

邱顯智說明，公共電視董監事會，必須跨過審查委員會4分之3以上同意的超高門檻，導致少數4分之1委員就可以杯葛董監事的產出。從第四屆開始，每屆董事會的審查都難產卡關，是藍綠互鬥互卡下的惡果。

邱顯智批評，對於國民黨無視自身責任與過去作為，再次利用抹黑鬥爭意圖染指公廣集團，藉以圖謀自身利益的作法，他感到非常遺憾。

邱顯智強調，更何況在國民黨的推薦審查委員中，甚至有自家前立委，以及馬英九基金會創會董事，誰沒有遵守利益迴避，誰在用政治力染指公視，答案已經非常清楚，就是國民黨。

另外，時代力量立委王婉諭稍早也發布聲明回應，對於國民黨此次抹黑式的發言，她感到十分荒誕與困惑。公廣集團的沉痾，包括一直以來的定位不明、編組體制僵化、財源不足等，這些全都是在國民黨執政時期就留下的積習。

王婉諭也說，公共電視目前最主要的問題是董監事會的組成，由於董監事的選出，必須由審查委員會4分之3以上同意的高門檻，導致少數4分之1委員就可以杯葛董監事的產出。公視的董事從第四屆開始，每屆都難產，董事會的審查難產卡關，是藍綠惡鬥、互卡下的惡果，結果導致任期延宕，董事會難以發揮功能。

王婉諭認為，長達幾十年的公廣集團問題，造成這幾年民眾對公共電視的信心全無，而國民黨居然無視這個嚴重的後果，再次利用抹黑的政治鬥爭意圖染指公廣集團，藉以圖謀自身利益。

王婉諭批評，這種毫無自省、將公廣問題全都推給小黨所推薦無黨籍學者的作為，顯見國民黨毫無羞恥之心，更何況在國民黨的推薦審查委員中，甚至有自家前立委，以及前總統馬英九基金會創會董事。

王婉諭強調，如果國民黨的黨意真的要談中立、利益迴避，請先檢討自己，勿再用骯髒的手段，抹黑真心為台灣公廣集團認真審查的學者。