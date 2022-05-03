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本土案例超越境外確診人數　時力黨團：入境「10+7」不合時宜

▲▼時代力量立法院黨團3日召開「別讓疫情拖垮醫療，防疫亂象與具體對策」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量立法院黨團召開「別讓疫情拖垮醫療，防疫亂象與具體對策」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭3日表示，面對全球各國走向共存、開放的方向，台灣也不能再故步自封，在居家隔離規定已經修改放寬的情況下，目前入境需要提供陰性報告、接受落地篩檢和居家檢疫「10+7」天的嚴格做法，顯然並不合時宜。

時代力量立法院黨團3日上午召開「別讓疫情拖垮醫療，防疫亂象與具體對策」記者會，就目前疫情相關問題，提出各項實質建議與做法，希望政府單位能立即對症下藥，穩定控制疫情。

時代力量黨團總召邱顯智指出，目前從篩檢到疫情調查，系統的能量已快到極限，如何擴充能量、提高效率，甚至把寶貴的醫療資源花在最關鍵的刀口上，是防疫首先必須面對的問題。

邱顯智認為，除了PCR篩檢的問題外，居家快篩也是問題，對於曾經和確診者接觸，但是又不在匡列範圍的人來說，要保護自己和別人，最好的方式就是出門上班上課以前，可以先居家快篩，但在北部疫情爆發的狀況下，如果沒有排隊的時間，根本無法買到快篩試劑。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，疫情造成國人的緊張，也給醫院很大的壓力，目前急診量能都卡在PCR篩檢，因此建議將PCR篩檢改至醫院他處或是回到社區進行，避免影響急診的運作。

陳椒華也說，國內兒童醫院及各大醫院與兒童專責病房數量不足，呼籲政府應儘速盤點及擴充兒童病房和急診量能，研擬相關規劃因應愈趨緊繃的醫療量能。此外，政府也應加強規範確診者居家照護管理原則，以防範幼兒或幼童受到感染。

王婉諭認為，未來針對未打疫苗的或中高風險的族群，應該優先發放快篩試劑，例如12歲以下的孩童，雖然中重症率比較低，但是也不能忽視，且至今仍有多位小孩出現中、重症情形，正如疾管署副署長羅一鈞所說，年紀小的小朋友病情變化快速、免疫系統不成熟，需要特別注意。

王婉諭說明，早期發現確診，避免症狀惡化時才注意到染疫，從而延誤治療，將能夠有效降低孩子們的健康風險。未來快篩或是將來唾液快篩通過審查、開始進行發放時，應考量優先開放給這類族群。

王婉諭表示，整體防疫政策應有一致性的思維，在居家隔離規定已經修改放寬的情況下，目前入境需要提供陰性報告、接受落地篩檢和居家檢疫「10+7」天的嚴格做法，顯然並不合時宜，面對全球各國走向共存、開放的方向，台灣也不能再故步自封。

王婉諭呼籲，在本土疫情快速發展的情況下，對於境外移入的居家檢疫者，仍採取過去高標準的措施，不僅耗費大量資源，更與目前疫情政策的推動方向相異，指揮中心應該考慮縮短檢疫天數，改以定期篩檢、疫苗接種劑數為標準，逐步放寬邊境管制，讓台灣社會逐步走向正常化。

▼國內防疫放寬「3+4」，時力立委認為入境居檢仍「10+7」已不合時宜。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本黃金周旅客塞爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

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