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新北喑啞男走30公里到桃園迷路　站著就「度估」警連夜送返家

▲喑啞林姓男子從新北市徒步迷途到桃園市。（圖／桃園警分局提供）

▲喑啞林姓男子從新北市徒步迷途到桃園市。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

42歲林姓喑啞男子遠自新北市新莊區徒步迷途走到桃園市一家超商內，因飢餓難耐竟順手取下食品欲果腹，店員發現後通報警方，經查該男子為失蹤協尋對象，在員警詢問過程中，林男竟站著就「度估」睡著了；體諒年逾70歲林父無法在深夜接回，員警好人做到底，連夜將林男送回新北市住處。

▲▼警方詢問時他竟累到「度估」，員警並好人做到底，連夜將他送回新北市。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方詢問時他竟累到「度估」，員警並好人做到底，連夜將他送回新北市。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方詢問時他竟累到「度估」，員警並好人做到底，連夜將他送回新北市。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子所員警江仲軒、林奕儒及黃偲瑀於8日2時接獲轄區超商店員通報，指稱有名男子疑似迷途需要警方協助。員警立即到場解瞭解，該林姓男子為喑啞人士無法言語溝通，員警請其書寫資料，但他只會寫自己姓名，員警詢問時，發現他神態疲憊，站著竟然在「度估」，由其依著乾淨研判他剛離家不久，經員警過濾查詢多筆資料，發現他家住新北市新莊區，已被通報為失蹤協尋對象。

員警與其父親取得聯繫，但因林老先生年歲已大，且時值深夜無法到桃園接他，員警即護送他返家。據林老先生表示，兒子喑啞且精神狀況不穩定，昨日早上趁家人不注意獨自離家，家人立即向警方報案，沒想到他竟從新莊走到桃園(約30餘公里)，幸好有熱心的超商店員及員警的幫忙，讓他順利返家。

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