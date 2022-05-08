長照機構人員雨衣當防護衣　慈濟不捨急送防護衣

圖文／林佳予

台東地區新冠疫情爆發，其中台東仁愛之家被列為確診熱區，縣府於5月3日提供防疫物資前往仁愛之家使用外，慈濟台東聯絡處也緊急向花蓮本會申請淨斯本草飲，於5月4日送往仁愛之家關懷。

在慈濟志工將本草飲送往台東仁愛之家時，志工看到仁愛之家的工作人員在悶熱的晴天，竟穿著雨衣執勤，經志工詢問才知，原來仁愛之家內部確診數爆增，但防護裝備不足，只好穿著透明式雨衣代替防護衣。

志工看到這一幕極為不捨，立即提報慈濟花蓮本會申請全套防護衣、隔離衣等防護裝備。

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慈濟花蓮本會為守護仁愛之家工作人員健康，立即從包括慈濟花蓮本會、北部倉儲等地，調集包括快篩試劑、指夾式脈搏血氧儀、防護衣、隔離衣、手套、鞋套及淨斯本草飲濃縮液急送台東仁愛之家防疫使用。

台東仁愛之家林鴻祺主任指出，仁愛之家在這一波疫情爆發時，院區內出現多起確診狀況，單位內備用的防疫裝備不足，非常感恩慈濟，在仁愛之家最需要的時候伸出援手，暫時解決防疫缺口問題。原本想疫情嚴重防疫物資很缺，他們省省用就好，沒想到向慈濟提出之後，志工送物資時細心觀察到防護設備有缺，因此連原先沒有提出的防護衣、隔離衣也都幫我們申請了，真的非常感恩慈濟。從院內爆發感染開始，全體同仁都很努力要照護長者，很感恩慈濟基金會還有志工團隊及時提供物資，相信一定可以度過難關。