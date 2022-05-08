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連設3校清寒獎學金　87歲胡嚴貴母親節獲「最驕傲獎」

▲屏東市公所8日表揚模範母親 。（圖／屏東市公所提供，下同）

▲屏東市公所8日表揚模範母親 。（圖／屏東市公所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年度屏東市模範母親表揚活動於今(8)日上午在屏東市公所禮堂舉行，接受表揚的媽媽們在家人陪伴上台領取其人生為家庭辛苦付出的「最驕傲獎」。

▲屏東市公所8日表揚模範母親 。（圖／屏東市公所提供，下同）

代理市長程清水，代表會主席蕭國亮將「母儀楷模」匾額一一頒給出席的66位模範母親，陪伴出席的市民代表、里長均以熱烈的掌聲表達祝賀。

受獎的模範母親中，87歲的胡嚴貴連女士，在讀屏東女中初中部後，家逢父親病故，無法繼續升學，16歲時就扛起養家糊口的重任。結婚後，夫家經南北雜貨生意，再轉進糊紙袋生意，在夫妻兩人同心，努力不懈下，逐漸立足業界，創立一家塑膠公司，兼扶養三個兒子，相當辛苦。

由於深刻體會因家境之故無法求學的心境，從1977年起，先後在屏東市和民和國小、海豐國小及屏東高工等校設立清寒獎學金，鼓勵清寒優秀的學生向學，開創自己的人生。平時對濟貧扶弱也不落人後，堪為楷模，同時她也獲選屏東縣模範母親。

代理市長程清水肯定每一位模範母親為家庭與孩子付出的心血，最重要的是，良好的身教、家教，不僅是孩子正向成長的指引，亦為社會的模範。

今年有78位媽媽獲選為屏東市模範母親，最高齡的是97歲的劉陳也合，還有92歲的陳林蓮花及91歲的黃坐，都已兒孫滿堂。

模範母親名單如下：張陳明珠、陳卿卿、龔曾春玉、張李敏節、郭邱淑芬、陳張美妹、王秋葉、胡嚴貴連、林黃玉春、許碧巖、黃陳金春、陳儷文、郭淑絹、曾勤梅、莊秋娥、鍾蘇玉波、林順妹、王徐璧英、王柯雲珠、陳黃寶蓮、蘇林美合、林湯玉環、林美蓮、張淑美、陳林蓮花、劉水蓮、鄭美淑、陳順妹、吳李英美、黃淑卿、洪富美、劉陳也合、鄭吳秀勸、簡蔡美雲、林美智、蘇阿花、黃彩銀、黃坐、王德宇、何魏金枝、郭美英、潘慈敏、郭金英、陳美雲、李陳鴛鴦、邱月英、郭桂鳳、吳美銀、廖黃純、何林素梅、劉陳金是、沈陳錦好、廖秋珊、陳劉麗花、林鳳娥、陳秀錦、黃杏、蕭邱金蓮、楊蔡鳳雀、戴光貞、蘇銀蓮、羅秀金、柯玉媛、陳林翠霞、顏秀琴、蔡鄭阿巧、郭昭琴、連金枝、黃秋絹、陳彩繁、李春娥、蔡明珠、丁桂珠、沈林妹、林好、李陳月梅、張徐玉、陳黃美雪女士。

其中，胡嚴貴連、黃陳金春、王柯雲珠、李春娥、陳黃美雪也獲選屏東縣模範母親殊榮，接受縣政府表揚。

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