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車頭撞爛駕駛跑了　警攔截圍捕上銬！酒測值0.74

▲32歲陳姓男子，涉嫌酒駕後在健康路三段及國平路口發生通事故，陳嫌車頭嚴重撞毀，竟肇事逃逸，仍被市警四分局查獲，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲32歲陳姓男子，涉嫌酒駕後在健康路三段及國平路口發生通事故並逃逸，被依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

32歲陳姓男子駕車行經健康路三段及國平路口時發生通事故，車頭嚴重撞毀，陳男竟肇事逃逸，台南市警四分局據報展開線上攔截圍捕，將陳嫌查獲，發現酒測值竟高達0.74mg/L，當場上銬逮捕，並依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲32歲陳姓男子，涉嫌酒駕後在健康路三段及國平路口發生通事故，陳嫌車頭嚴重撞毀，竟肇事逃逸，仍被市警四分局查獲，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局育平派出所警員林厚志、吳重諭，5月6日凌晨3時許接獲110案件通報轄內健康路三段及國平路口發生A3交通事故，林等2員接獲通報後，迅速趕往現場處理。

▲32歲陳姓男子，涉嫌酒駕後在健康路三段及國平路口發生通事故，陳嫌車頭嚴重撞毀，竟肇事逃逸，仍被市警四分局查獲，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方到場後發現，現場只剩報案人及停在路旁遭碰撞的自小客車，報案人表示肇事者已離開現場，警方根據遺留現場跡象判斷，肇事者應不至於離開現場太遠，安平警立即通報線上巡邏警網實施攔截圍捕，並在對向車道發現有輛車行跡可疑，車頭嚴重凹陷毀損，研判應是肇事車輛，即請求支援警力實施圍捕，當場逮獲32歲陳姓肇逃犯嫌，經警方現場實施酒精濃度檢測後，發現酒測值竟高達0.74mg/L，當場以酒駕肇逃現行犯將其上銬逮捕，並依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲32歲陳姓男子，涉嫌酒駕後在健康路三段及國平路口發生通事故，陳嫌車頭嚴重撞毀，竟肇事逃逸，仍被市警四分局查獲，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局分局長王子雄表示，四分局貫徹當前「酒駕零容忍」政策，針對特定易肇事路口強力執行酒駕大執法，針對酒駕慣犯亦定期上網公告，以期杜絕酒後駕車行為，呼籲民眾切勿以身試法。酒駕害人害己，建議可搭乘大眾運輸或利用「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」，共同維護交通安全。

▲32歲陳姓男子，涉嫌酒駕後在健康路三段及國平路口發生通事故，陳嫌車頭嚴重撞毀，竟肇事逃逸，仍被市警四分局查獲，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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