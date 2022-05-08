移工遇盤查拔腿狂奔！跑百米被壓制…身上還藏安毒

▲阮姓外籍移工因身上藏毒，遇警攔查時竟棄車狂奔，員警跑近百米公尺，才順利壓制逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高市警方日前於楠梓區執行防制危險駕車勤務時，發現一名25歲阮姓男子騎乘的機車，發出隆隆的刺耳聲，立刻上前攔查，不料，阮男卻棄車拔腿狂奔，員警追了百餘公尺，才順利將他壓制逮捕。經查後發現，原來阮男身上藏二級毒品安非他命0.8公克外，還是名逾期居留的移工。

這起事件發生在7日晚上10點50分許，楠梓分局右昌派出所執行防制危險駕車勤務時，在軍校路與加昌路口發現一名正停等紅燈的阮姓男騎士，機車的排氣管發出隆隆刺耳聲，於是上前攔查。

正當警方詢問基本資料時，阮男突然棄車拔腿狂奔，員警一邊大喊「跑什麼！跑什麼！」追了近百餘公尺，才順利將人壓制逮捕，並在阮男身上發現2小包二級毒品安非他命共0.8公克。

警方查證阮男身分時，發現他已是失聯一年半的外籍移工，據了解，阮男覺得當時的工作因工廠環境條件不佳，於是逃逸，雖有被雇主通報失聯，但失聯期間又逾期居留，平日則以打臨工維生，因遇到警方攔查，深怕身上的毒品曝光，所以才會心虛，棄車逃逸。

警方訊後，依違反毒品危害防制條例及入出國移民法移送橋頭地檢署偵辦並移由高雄專勤隊收容。